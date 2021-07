Tripla tecnologia XD per il nuovo sensore Hikvision

Hikvision, produttore di dispositivi e tecnologie per la sicurezza e videosorveglianza, presenta il sensore tripla tecnologia XD. Questo condensato hi-tech di Hikvision combina la logica Tri-Signal Detection con la tecnologia Dual Vision, aumentando la capacità di rilevazione ed assicurando la massima immunità agli animali domestici. Tecnologie antimascheramento e antioscuramento rendono questo rilevatore tra i più affidabili sul mercato. Si chiama XD ed è disponibile nelle versioni “H” per una copertura volumetrica fino a 10mt e “L” per installazioni basse; Entrambi i prodotti sono disponibili con tecnologia filare e wireless.

Tripla rilevazione

La presenza umana è rilevata dalla sequenza di attivazione del sensore microonda e dai due infrarossi indipendenti. Per generare l’allarme, i tre sensori si devono essere attivati contemporaneamente: in questo modo si garantisce un alta selettività ai falsi allarmi.

Stop oscuramento

Con la funzione anti-blocking (brevettata di Grado 4), Hikvisi0n impedisce l’oscuramento anche parziale del sensore, ponendo il sistema in condizione di allarme quando il campo visivo è compromesso od ostruito. La centrale non potrà essere inserita finché l’ostruzione non verrà rimossa.

Stop spray

Contro i tentativi di mascheramento dei sensori PIR e microonda, la tecnologia anti-spray di Grado 3 rileva qualunque materiale o sostanza (spray, cartone, nastro adesivo, lacca, foglio d’alluminio) che possa mascherare il sensore;

Un secondo lobo generato dalla microonda regolabile da 0 ad 1 metro garantisce la protezione del rivelatore dagli attacchi.

Stop frasche

L’ondeggio della vegetazione determinata dal vento potrebbe generare allarmi non desiderati, i sensori XD sono dotati dell’algoritmo anti-sway che consente di escludere dall’allarme il movimento costante di un albero.

Filtro UV

Il filtro UV ad alta intensità applicato alle lenti del sensore riduce i rischi dell’invecchiamento della lente (opacità), che potrebbe comprometterne la durata e ridurre le performance del rivelatore.

Flessibilità



L’installazione ad un’altezza di 2,40m (1,20m per XDL12) garantisce una copertura di 90° ad una distanza di rilevamento fino a 10m (12m per XD12L); l’utilizzo della maschera pre-tranciata consente la massima flessibilità di regolazione dell’area da proteggere. I rivelatori XD sono dotati di microonda e vengono forniti con 3 diverse frequenze di lavoro permettendo l’installazione di più rivelatori nella stessa area.