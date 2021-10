UPS: Eaton è pronta per 5PX Gen2

Eaton ha annunciato 5PX Gen2, l’ultima generazione della sua gamma di sistemi UPS, progettato per garantire i massimi livelli di efficienza e flessibilità, offrire costi di gestione ridotti, facilità d’uso e una maggiore continuità di servizio, oltre a livelli elevati di cybersecurity, dimostrandosi ideale per le applicazioni aziendali ed Edge IT più complesse.

Il nuovo UPS Eaton 5PX Gen2 fornisce alle reti aziendali e alle apparecchiature Edge IT la migliore protezione dell’alimentazione line-interactive, massimizzando lo spazio IT e la continuità del servizio. Eaton 5PX Gen2 offre efficaci strumenti per il monitoraggio a distanza, l’integrazione con l’architettura IT e la possibilità di implementazione da remoto. Il software Eaton Intelligent Power Manager si integra perfettamente con i principali ambienti di virtualizzazione e con gli strumenti di gestione in cloud.

L’innovativo display LCD grafico rende la configurazione di 5PX Gen2 facile e intuitiva. L’UPS offre, inoltre, una procedura guidata di configurazione iniziale per semplificare il processo di messa in servizio, mentre la gestione remota e gli aggiornamenti del firmware sono disponibili con la Eaton Gigabit Network card opzionale.

5PX Gen2 fornisce l’11% di potenza in più ai server collegati rispetto ad altri UPS, grazie al suo fattore di potenza unitario, ed è certificato Energy Star 2.0 per la massima efficienza nell’intero intervallo operativo. L’energia viene misurata per ogni singolo gruppo di prese ed è visibile direttamente sul display e attraverso Eaton Intelligent Power Manager.

I dispositivi connessi possono essere prioritizzati per garantire il massimo uptime dei servizi essenziali, mentre la commutazione di potenza e il disaster recovery possono essere facilmente gestiti con il controllo del segmento di carico. Inoltre, i modelli Netpack offrono un’ulteriore protezione dei contenuti digitali con una doppia certificazione di sicurezza informatica (UL 2900-1 e IEC 62443-4-2) oltre alla possibilità di monitoraggio in cloud Eaton Cyber Secured.

5PX Gen2 è disponibile in quattro gamme di potenza da 1000 VA a 3000 VA con versatilità sia per le configurazioni a rack sia per quelle tower. 5PX Gen2 2200VA e 3000VA sono disponibili in formato RT2U (ottimizzato per il montaggio su rack) o RT3U (per l’installazione tower o rack a profondità ridotta). I kit di piedistalli e binari sono inclusi in tutti i modelli ed è possibile beneficiare della Connected Warranty migliorata di Eaton.

Quest’ultima aggiunta alla gamma UPS dell’azienda apporta nuove innovazioni in termini di prestazioni, flessibilità e sicurezza informatica, nonché costi di gestione ridotti, fattori ideali per l’impiego all’interno di ambienti IT sempre più complessi. Tutti i dettagli sul prodotto sono disponibili sul sito web di Eaton.