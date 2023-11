V500: Motorola Solutions lancia la sua nuova videocamera indossabile compatibile LTE

Motorola Solutions ha presentato la videocamera indossabile V500 compatibile LTE, l’ultima aggiunta al portafoglio prodotti video mobile dell’azienda, che in tempo reale mette a disposizione di chi deve rispondere alle emergenze le informazioni critiche che raccoglie sul campo. La videocamera indossabile V500 consente ai primi soccorritori di trasmettere alla sala di controllo la propria posizione e la diretta streaming video di quanto sta accadendo, permettendo a coloro che hanno la responsabilità di gestire gli incidenti di avere una migliore comprensione degli eventi, aiutandoli a rispondere in modo rapido ed efficiente. Dopo la risoluzione di ogni incidente, il dispositivo V500 ottimizza anche i flussi di lavoro probatori scaricando i video via LTE, e semplifica il lavoro amministrativo grazie alla manutenzione a distanza sulle reti mobili.

“I team che si trovano in prima linea devono affrontare situazioni di forte stress in cui la loro attenzione deve essere interamente focalizzata sulla scena”, ha affermato Jeremiah Nelson, corporate vice president, Response, Reporting & Evidence di Motorola Solutions. “Il dispositivo V500 permette al personale della sala di controllo di avere “occhi sulla scena” e di essere pienamente consapevoli di ciò che sta accadendo, non solo per inviare gli aiuti appropriati ma anche per acquisire una documentazione completa degli eventi critici. E ora tutti gli operatori coinvolti, dai tecnici IT agli addetti alle prove, possono trarre vantaggio da questa connettività LTE avanzata, accedendo ai video non appena sono stati registrati e gestendo le telecamere da qualsiasi luogo”.

La nuova videocamera indossabile V500 offre acquisizione video e audio di alta qualità ed è dotata di funzionalità opzionali di pre e post-registrazione, che contribuiscono a garantire che ogni interazione venga registrata dall’inizio alla fine. Così come tutti gli altri dispositivi del portafoglio prodotti video mobile di Motorola Solutions, anche la videocamera V500 utilizza il software di gestione delle prove VideoManager per consentire la gestione, l’archiviazione e la condivisione sicura delle prove, sia in sede che nel cloud. Inoltre, il dispositivo V500 si integra con l’ecosistema di tecnologie di Motorola Solutions, dai sistemi radio e video di bordo alle soluzioni per il centro di controllo, nonché con i sensori Bluetooth Holster Aware che possono attivare la registrazione video e lo streaming live quando un agente estrae un’arma dalla fondina.

Gli analisti di Frost & Sullivan hanno recentemente assegnato a Motorola Solutions il Global Product Leadership Award 2023 per il mercato globale delle body camera. A seguito di un’approfondita valutazione del mercato globale, la società di ricerche di mercato ha riconosciuto che i sistemi body camera di Motorola Solutions superano le soluzioni della concorrenza.

“Oggi le telecamere indossabili sono uno strumento essenziale per le forze dell’ordine e il personale di sicurezza, che permette di acquisire prove e garantire la trasparenza, e ci aspettiamo di vedere una crescita continua nella loro adozione”, ha affermato Elizabeth Whynott, analista di ricerca sulle migliori pratiche di Frost & Sullivan. “Le videocamere indossabili di Motorola Solutions sono economicamente sostenibili, facili da usare e si integrano perfettamente con la tecnologia esistente per la sicurezza pubblica”.