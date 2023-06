Vasco Translator V4 offre 3 modalità di traduzione

Premiato con il Red Dot Award per la categoria Communication Technology, Vasco Translator V4 offre a tutti la possibilità di sentirsi ovunque un vero cittadino del mondo grazie all’opportunità di comprendere ed essere compresi efficacemente da oltre il 90% della popolazione mondiale.

Il rivoluzionario traduttore vocale universale Vasco Translator V4 supporta, infatti, fino a 108 lingue traducendo con un livello di accuratezza pari al 96% voce, foto e testi.

3 modalità di traduzione abbattono qualsiasi barriera linguistica

Vasco Translator V4 offre tre modalità di traduzione per assistere l’utente in qualsiasi situazione:

Voce, per tradurre istantaneamente e in 76 lingue discorsi o conversazioni da una lingua all’altra;

per tradurre istantaneamente e in 76 lingue discorsi o conversazioni da una lingua all’altra; Foto , per tradurre istantaneamente in 108 lingue qualsiasi testo come ad esempio menù, giornali, cartelli stradali o depliant semplicemente scattando una foto.

, per tradurre istantaneamente in 108 lingue qualsiasi testo come ad esempio menù, giornali, cartelli stradali o depliant semplicemente scattando una foto. Testo, per tradurre nel giro di pochi secondi frasi o parole in 90 lingue che possono essere inserite a voce o digitate tramite la tastiera sullo schermo;

Quest’ultima modalità si avvale di una potente fotocamera di alta qualità Sony dotata di flash e di una risoluzione da 8 megapixel per traduzioni impeccabili e veloci in qualsiasi condizione, anche all’interno di contesti con scarsa luminosità.

Vasco Translator V4 prevede anche Internet illimitato e gratuito per sempre

Vasco Electronics è l’unica azienda a fornire gratuitamente la connessione internet illimitata per il funzionamento dei suoi traduttori con intelligenza artificiale.

Il dispositivo è dotato infatti di una SIM integrata gratuita che, grazie all’accordo con i principali operatori globali e locali, offre gratuitamente un collegamento Internet illimitato per usufruire della traduzione in 200 paesi, senza dover cercare hotspot Wi-Fi o acquistare SIM e sottostare a piani tariffari locali.

Un traduttore user friendly in qualsiasi situazione

Vasco Translator V4 è resistente alla polvere, agli schizzi e agli urti presentandosi così come il compagno di viaggio ideale.

Assicura traduzioni cristalline e di perfetta comprensione anche negli ambienti più rumorosi, come ad esempio strade trafficate o stazioni ferroviarie.

Grazie alla learning app, l’applicazione progettata sul metodo delle flashcard per guidare l’utente nell’apprendimento di nuovi vocaboli e di una pronuncia corretta, sarà possibile imparare con semplicità nuove lingue e nuove espressioni utili per qualsiasi occasione, un metodo rivoluzionario e comodo per chi ama viaggiare in posti esotici e per chi vuole apprendere da autodidatta!

Inoltre, grazie al display touchscreen da 5”, Vasco Translator V4 garantisce semplicità d’uso e una visualizzazione ottimale che permette di interagire velocemente con l’interfaccia.

In 5 differenti colori, Vasco Translator V4 è disponibile online e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di 389 euro, acquistabile anche in maniera rateizzata grazie alla partnership con Scalapay.