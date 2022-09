Vasco Translator V4 si acquista anche con il Bonus Docenti

Vasco Electronics propone il suo Vasco Translator V4, l’ultimo traduttore vocale universale dotato di intelligenza artificiale, a supporto di insegnanti e studenti in cerca di una tecnologia all’avanguardia per consentire una comunicazione efficace di livello madrelingua.

La soluzione supporta, infatti, fino a 108 lingue per tradurre voce, foto e testi e, grazie al bonus docenti, offre agli insegnanti l’occasione di investire nel proprio aggiornamento professionale, accelerando il processo di integrazione della didattica tradizionale con quella digitale.

In tal senso, Vasco Translator V4 supporta e accelera l’insegnamento di una lingua straniera, risultando molto utile anche per gli insegnanti e gli studenti che devono approcciarsi per la prima volta ad alunni e compagni stranieri, che non hanno ancora dimestichezza con la lingua parlata.

Questo dispositivo non solo fornisce traduzioni con accuratezza pari al 96% con connessione ad internet illimitata e gratuita in 200 paesi, ma dispone anche di un tutor linguistico digitale, utile nell’apprendimento di nuove lingue straniere.

Grazie alla Learning app, l’applicazione progettata sul metodo delle flashcard per guidare l’utente nell’apprendimento di nuovi vocaboli e di una pronuncia corretta, sarà possibile imparare con semplicità nuove lingue e nuove espressioni utili per qualsiasi occasione, un metodo rivoluzionario da affiancare alla didattica tradizionale.

La user experience semplice e intuitiva offerta dall’app motiva l’utente ad apprendere in maniera continuativa, mostrando i progressi raggiunti nel tempo e garantendo aggiornamenti costanti per approfondire sempre più la conoscenza linguistica.

Traduttori vocali universali: l’efficienza di Vasco Translator V4 testata sul campo

A conferma dell’efficacia dei traduttori elettronici di Vasco Translator nei contesti scolatici e accademici c’è la testimonianza dell’Università americana Quinnipiac, che nell’ambito del suo Student Consulting Progect ha testato Vasco Translator in due scuole selezionate di Hamden e New Haven. Gli insegnanti che hanno testato il dispositivo si sono rivelati entusiasti per la sua precisione e la sua semplicità d’uso, esprimendo massima soddisfazione per il dispositivo, soprattutto durante le conferenze con i genitori non anglofoni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gedeon Werner, Novak Family Endowed Polish Chair della School of Business, Quinnipiac University, USA: «I nostri studenti hanno testato Vasco Translator anche tra la comunità studentesca della Quinnipiac University. Il riscontro è stato unanime: facile da usare e preciso. Alcuni studenti hanno anche sottolineato che, pur essendo disponibili altre app di traduzione, non erano molto propensi a utilizzare i loro smartphone personali e a passare il dispositivo in mano ad altri (cosa a volte necessaria). Alcuni utenti hanno inoltre notato che il dispositivo non è solo un ottimo strumento di traduzione, ma che può anche rivelarsi molto utile per l’apprendimento delle lingue straniere rafforzando l’apprendimento acquisito in contesti tradizionali».