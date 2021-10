Videoproiettori laser 4K: Epson porta il cinema in casa

Epson annuncia due nuovi videoproiettori laser 4K di fascia alta per l’home cinema, disponibili da ottobre e ideali per gli appassionati di film e i gamer alla ricerca di un’esperienza coinvolgente sul grande schermo: EH-LS11000W (bianco) e EH-LS12000B (nero).

Grazie alla sorgente luminosa laser Epson e al nuovo chip di elaborazione delle immagini con risoluzione 4K, questi videoproiettori offrono luminosità elevata, alta qualità delle immagini e versatilità, oltre a consentire un’esperienza di home cinema senza precedenti. Gli amanti del grande schermo rimarranno estasiati dalle immagini straordinarie di questi due potenti videoproiettori dotati di molte funzionalità che li rendono perfetti per le serate cinematografiche, lo streaming, gli eventi sportivi e il gaming.

Un mix di tecnologie avanzate consente di apprezzare immagini di qualità straordinaria con un elevato rapporto di contrasto dinamico (ben 2.500.000:1), risoluzione 4K reale (8,3 milioni di pixel), supporto HDR10+, tecnologia 3LCD, sorgente luminosa laser e ottiche motorizzate.

La tecnologia 3LCD di Epson consente di evitare il fastidioso effetto arcobaleno e assicura colori brillanti perché la luminosità dei colori (Colour Light Output) è pari a quella del bianco (White Light Output): 2.700 lumen per EH-LS12000B e 2.500 lumen per EH-LS11000W.

HDR10+ offre dettagli più nitidi, insieme a una maggiore profondità dell’immagine, per colori naturali e ricchi al tempo stesso; i dettagli nelle zone d’ombra invece risultano definiti per l’elevato rapporto di contrasto di 2.500.000:1, che garantisce neri profondi. Questi videoproiettori inoltre sono compatibili con il software di calibrazione dei colori Calman.

Tra le caratteristiche dei modelli EH-LS11000W e EH-LS12000B rientrano le funzioni Frame Interpolation 4K, Super Resolution 4K, correzione gamma adattativa della scena e miglioramento automatico del contrasto, che permettono di ottenere facilmente l’esperienza home cinema definitiva. La risoluzione fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo, insieme a tempi di ritardo di input inferiori a 20 ms, consente ai gamer più esperti di sfruttare appieno l’ultima generazione di console e persino i PC da gaming di fascia alta, mentre la sorgente luminosa laser di lunga durata non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma offre anche fino a 10 anni¹ di funzionamento.

Le ottiche motorizzate, tra cui uno zoom ottico di 2,1x, rendono semplice l’installazione di entrambi i videoproiettori: a ciò si aggiungono la messa a fuoco motorizzata e lo scorrimento motorizzato della lente, pari a ±96,3% in verticale e ±47,1% in orizzontale. Guardare i contenuti nel giusto rapporto di visualizzazione è facile grazie alla possibilità di memorizzare ben dieci formati preferiti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Carla Conca, Business Manager Videoprojector di Epson Italia: «Per le persone che trascorrono il proprio tempo a casa a guardare film o a giocare in famiglia, questi videoproiettori sono ideali per portare le proprie esperienze di visione a un livello superiore».

1 In base alla visione di contenuti per cinque ore al giorno con il videoproiettore impostato in modalità Economy.