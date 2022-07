ASUS e ASUSTOR offrono un’infrastruttura “semplicemente pronta”

Server ASUS modello NAS ASUSTOR LOCKERSTOR 4RD (AS6504RD). ASUS e ASUSTOR rinnovano la collaborazione con una nuova soluzione pensata per il mondo delle piccole e medie imprese e non solo. La proposta si compone di unmodello RS300-E11-RS4 e del

Dimensionare e comporre una soluzione di infrastruttura, per quanto possa essere basica e contenuta, richiede comunque conoscenza e tempo per essere definita in tutte le sue parti e la proposta congiunta delle due aziende leader nell’IT nasce proprio dall’intenzione di offrire i più elevati livelli di semplicità e immediatezza, avendo già opportunamente selezionato i prodotti ideali e tra loro coerenti.

Entrambe le proposte, infatti, sono in formato rack 1U per ottimizzare gli spazi all’interno dell’armadio che li conterrà e dispongono di alimentatori ridondati che, pur assicurando alta efficienza energetica, sono in grado di garantire la continuità dei servizi primari lato server e secondari per quanto riguarda il NAS, che in questa configurazione potrà essere sfruttato come unità di backup oppure per coadiuvare le attività del server ospitando anche macchine virtuali.

Nello specifico il server ASUS RS300-E11-RS4 è una soluzione adatta per una ampia gamma di ambienti aziendali, assicurando scalabilità, affidabilità e sicurezza. È dotato di architettura Intel Xeon serie E-2300 a otto core e offre quattro unità hot-swap da 3,5″ o 2,5″ sul pannello frontale, uno slot M.2, due PCIe 4.0 dedicati e un ulteriore slot proprietario PCIe® 3.0, cui si aggiunge una dual Ethernet Gigabit Intel I210AT. Il server è accompagnato da ASUS Control Center (ACC), la piattaforma di gestione IT centralizzata e integrata, per il monitoraggio e il controllo remoto di server, workstation e Mini PC ASUS che facilita la gestione remota di qualsiasi infrastruttura IT.

Il NAS ASUSTOR LOCKERSTOR 4RD, invece, è basato su processore Intel Atom C3538 Quad-Core a 2.1 GHz e mette a disposizione quattro alloggiamenti da 3.5” o 2,5”, 8GB di RAM DDR4, due porte Gigabit, due porte 2.5 GbE e uno slot PCIe, che consente l’installazione di una scheda 10 GbE nel caso si desideri disporre di ulteriore larghezza di banda.

La soluzione “ready to start” proposta dalle due aziende è adatta per soddisfare al meglio le esigenze delle PMI e delle realtà che desiderano rinnovare o integrare le loro infrastrutture, oltre a essere ideale anche per i Remote Office/Branch Office (RO/BO).

L’abbinamento dei due prodotti, infine, garantisce anche la massima libertà sul fronte storage, consentendo di dimensionare le capacità e la tipologia delle memorie di massa in base alle specifiche esigenze, in modo da soddisfare un ventaglio di clientela particolarmente ampio.

I due prodotti saranno disponibili in bundle da luglio a settembre.