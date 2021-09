vivo amplia la serie Y con tre nuovi modelli

vivo presenta i nuovi Y33s, Y21s e Y21 che vanno ad ampliare la linea di prodotti della serie Y disponibili in Italia, pensati per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un eccellente equilibrio tra prezzo e prestazioni.

Caratteristiche comuni ai tre nuovi smartphone, rilevanti per questo segmento di mercato: una batteria da 5000mAh combinata con l’affidabile tecnologia Fast Charge di vivo per garantire un utilizzo intensivo ogni giorno, il più recente Sistema Operativo Android 11, il supporto dual-SIM, un sensore di impronte digitali laterale e un design sottile di 8 millimetri, il tutto arricchito da un’accattivante finitura lucida ad alta brillantezza. Oltre a questo set di caratteristiche condivise, ogni singolo modello della gamma presenta funzionalità specifiche per fornire una più ampia possibilità di scelta agli utenti.

vivo Y33s: immagini mozzafiato, elaborate velocemente

Perseguendo l’obiettivo di fornire un’esperienza utente fluida per l’uso quotidiano e l’intrattenimento, vivo Y33s conferma la capacità di vivo di soddisfare le aspettative degli utenti grazie all’affidabilità e alle notevoli prestazioni del comparto fotografico. Y33s vanta una fotocamera principale da 50 Megapixel come parte di una tripla configurazione della fotocamera posteriore, fornendo agli utenti i migliori strumenti per catturare i propri ricordi. La configurazione della fotocamera continua con una Super Macro, per una maggiore chiarezza durante le riprese ravvicinate. Ancora una volta vivo ha fatto in modo che le prestazioni corrispondano al posizionamento “scatto straordinario” del brand: un processore da 8GB di RAM alimentato da un MediaTek Helio G80 SOC assicura che tutte le applicazioni vengano eseguite senza problemi e che le immagini vengano elaborate rapidamente. Inoltre, con 128GB di storage, non c’è mai mancanza di spazio per salvare i ricordi più importanti. Per garantire un’esperienza utente senza pensieri giorno e notte, l’Y33s offre tre vantaggi: vivo Fast Charge da 18W che permette di ricaricare la batteria rapidamente, anche con la generosa capacità della batteria da 5000mAh (TYP), mentre il sistema vivo Energy Guardian offre l’equilibrio tra prestazioni ed efficienza per una gestione energetica ottimale. Inoltre, vivo Y33s dispone di un display 1080p FullHD+, storage espandibile tramite schede microSD, pagamenti contacless tramite la tecnologia NFC (near-field communication), così come la funzione Extended RAM 2.0, che permette al dispositivo di utilizzare contemporaneamente gli 8GB di RAM integrata e “prendere in prestito” altri 4GB di memoria dai suoi 128GB di storage, per un multitasking e un passaggio tra le app più fluido.

vivo Y21s

Il nuovo Y21s offre capacità fotografiche e video intelligenti come l’Y33s, con un sistema a tre fotocamere e con una fotocamera principale da 50 megapixel. Dispone, inoltre, di funzioni smart della fotocamera per aiutare gli utilizzatori a catturare lo scatto straordinario in quasi tutte le situazioni. Queste includono la Night Mode in entrambi gli obiettivi anteriore e posteriore, Time-Lapse e un’opzione Slow-Motion 120fps. Il chipset MediaTek Helio G80 incorpora una coppia di potenti CPU ARM Cortex-A75 che possono operare fino a 2GHz. Questa elevata prestazione è combinata con 128GB di storage integrato, espandibile con una scheda MicroSD con capacità fino a 1 Terabyte per garantire maggiore capacità per le applicazioni multimediali, e 4 GB di RAM. Questo hardware è racchiuso in un elegante corpo di 8mm. vivo Y21s supporta anche i pagamenti contactless tramite NFC.

vivo Y21: la migliore combinazione tra valore e prestazioni