vivo è nella top 5 dei brand globali di smartphone

Secondo gli ultimi dati rilasciati da Canalys, vivo ha incrementato la sua crescita su scala globale, e si è classificato al quinto posto per numero di spedizioni di smartphone in tutto il mondo, con una quota di mercato del 10% nel secondo trimestre del 2021, registrando una crescita del 27% rispetto all’anno precedente.

I numeri trimestrali di Canalys hanno indicato che vivo ha mantenuto un forte slancio di crescita per rimanere tra i primi cinque nelle spedizioni globali di smartphone nell’ultimo anno.

Sfruttando una strategia “locale”, grazie alla comprensione della cultura e delle modalità di gestione di ogni Paese, vivo si sforza di ottenere prestazioni sempre migliori mentre l’azienda continua a espandersi su scala globale.

Con una sede centrale in Cina, supportata da una rete di 10 centri di ricerca e sviluppo a Shenzhen, Dongguan, Nanchino, Pechino, Hangzhou, Shanghai, Xi’an, Taipei, Tokyo e San Diego, vivo si focalizza sullo sviluppo di tecnologie di consumo all’avanguardia, tra cui 5G, intelligenza artificiale, design industriale, fotografia e altre tecnologie emergenti. Vivo ha, inoltre, creato cinque centri di produzione (di cui uno autorizzato dal brand) in Cina e nel Sud-Est asiatico, producendo oltre 200 milioni di smartphone ogni anno.

Ad oggi, il produttore ha ramificato la sua rete di vendita in oltre 50 Paesi, 10 di questi in Europa, ed è amata da oltre 400 milioni di utenti in tutto il mondo.