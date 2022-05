Voilàp Digital presenta View

Voilàp Digital, società specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni ‘Smart Retail’ integrate per le aziende e i brand di diversi settori, presenta View, una suite di soluzioni digitali pensata per soddisfare le esigenze di acquisto phygital nel settore serramenti per il Consumatore e il Retailer moderni.

View si presenta come un configuratore web in cloud, distribuito secondo il modello SAAS – Software As A Service – di facile adozione e uso. Non richiede infatti alcun investimento in server, spazio disco, backup, connettività, sicurezza, ecc. né tantomeno richiede l’installazione di software sul sistema dell’utilizzatore, a cui bastano un semplice browser e una connessione a internet, anche mobile, per operare. La soluzione nasce per consentire la completa configurazione estetica e tecnica dei serramenti, la realizzazione del preventivo e la gestione degli ordini.

“View nasce al duplice scopo di permettere al consumatore di vedere il prodotto che acquisterà prima ancora che venga creato e di consentire ai retailer della industry di dotarsi di un tool intuitivo di presentazione innovativa ed emozionale di una pressoché infinita gamma di campionature e configurazioni di serramenti, oltre che di gestire l’intero processo di selezione, preventivazione, ordine al produttore e acquisto finale” spiega Federico Caiumi, CEO dell’azienda.

Acquisti consapevoli: riduzione del gap nei processi decisionali di acquisto e vendita

Lato Consumatori, la suite nasce dall’analisi dell’esperienza di scelta e di acquisto del consumatore finale di serramenti per la propria casa. Si tratta di una scelta non semplice e che comporterà un investimento sostenuto dal punto di vista economico, alla luce anche del complesso panorama normativo odierno tra bonus e agevolazioni non sempre chiare a tutti.

In questo processo di scelta, molto è lasciato all’immaginazione del consumatore: se in uno show-room tradizionale può infatti vedere prodotti fisici campione che può toccare, resta alla sua abilità riuscire ad associare colori, finiture, profili e accessori diversi per crearsi un ‘catalogo mentale’. Rientrato poi nella sua abitazione, dovrà cercare di capire se l’idea di prodotto che ha in testa può adattarsi realmente allo stile del suo ambiente domestico.

View colma questo gap tra fisico e immaginifico virtualizzando i prodotti e permettendo al consumatore di personalizzarli in tutte le possibili varianti e combinazioni. “L’obiettivo principe che ci ha giudati alla creazione di questa suite è aiutare il cliente a ricreare un ambiente il più possibile simile a quello di casa sua, dove visualizzare il serramento così come lo ha configurato” illustra il manager.

Un supporto concreto per la soddisfazione del cliente

Lato Retailer, View si prefigura poi non tanto come un software tecnico di preventivazione simile ad altri, bensì come un metodo di vendita digitale capace di coinvolgere ed accompagnare il cliente, passo dopo passo, nella scelta del prodotto e nella configurazione più adatta alle sue esigenze.

Tutto il sistema è in cloud per garantire maggiore sicurezza, prestazioni e portabilità; il preventivo può essere gestito dal punto vendita ma anche direttamente presso il cliente, su qualunque dispositivo mobile.

“La suite View fa ricorso alla realtà virtuale per combinare funzionalità ed emozionalità per coinvolgere attivamente il consumatore nel processo d’acquisto. Generare repliche virtuali ad altissima definizione ci consente di amplificare le caratteristiche sia estetiche che strutturali dei prodotti, visualizzare ogni dettaglio, quasi come se li avessimo tra le mani” aggiunge Caiumi.

Tutta l’esperienza d’acquisto è molto semplice ma estremamente coinvolgente: View parla il linguaggio del consumatore finale, rende consapevole la sua scelta e molto più accessibile un prodotto tecnico come il serramento. View conosce e profila il cliente per proporgli i prodotti adatti a soddisfarne le attese, utilizza tutte queste informazioni e le scelte estetiche sul prodotto per rendere molto più veloce e intuitivo l’intero processo di creazione del preventivo.

Le versioni della suite View disponibili sul mercato

La suite View è declinata e disponibile in più versioni: