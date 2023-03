Gestione allarmi Ascom di scena a MECSPE 2023

L’eccellenza tecnologica nella gestione allarmi Ascom si prepara ad andare in scena al MECSPE 2023, la mostra internazionale dedicata all’innovazione per l’industria che torna a Bologna dal 29 al 31 marzo.

Protagonista, con un esclusivo portfolio di soluzioni hardware, software e dispositivi mobili professionali sviluppati per migliorare le comunicazioni e i flussi di lavoro in ambito industriale, la Ascom Enterprise Platform.

I visitatori dello stand Ascom (B20 / Pad 21) potranno scoprire e testare dal vivo l’ampia gamma di dispositivi mobili purpose built – tra cui i top di gamma d83 e Myco3 – e, per la prima volta, Ofèlia – la piattaforma software di ultima generazione per la supervisione e ottimizzazione della gestione di allarmi, informazioni e mansioni concepita per migliorare in modo significativo i workflow operativi e la sicurezza.

Gestione allarmi Ascom e non solo

Compatibile con la maggior parte dei sistemi cloud e integrabile con qualsiasi sistema di telefonia, allarme e gestione dei processi, Ofèlia consente di gestire attività e flussi di lavoro in un ambiente grafico estremamente intuitivo in cui, attraverso semplici mappe dinamiche, indirizzare risposte a tutte le famiglie di allarmi di sicurezza, tecnici e personali, da quelli PTI/DATI (attivati cioè da lavoratori isolati), a quelli di emergenza o legati alla gestione tecnica degli edifici (anti-incendio, BMS/BMS), ed avere sempre una visione immediata di qualunque situazione critica in atto. Un applicativo statistico integrato permette, inoltre, di raccogliere, estrarre e analizzare informazioni e dati per identificare facilmente eventuali malfunzionamenti degli impianti, migliorare costantemente le prestazioni e ottimizzare il processo decisionale nel suo complesso.

Per Patrich Villa, Head of Channel Sales, Ascom UMS: “La prevenzione dei rischi e la garanzia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di coloro che operano in mobilità, isolati o sono preposti a operazioni pericolose, rappresentano una priorità per Ascom e intendiamo dimostrare con le nostre soluzioni quanto la tecnologia possa fare la differenza in ambito enterprise, migliorando l’efficienza produttiva, semplificando i flussi e ottimizzando i processi. Con Ofèlia offriamo uno strumento realmente orientato alla sicurezza di lavoratori e sistemi, efficace inoltre nel ridurre i rischi legati a fermi macchina e incidenti, a beneficio della produttività”.