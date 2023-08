Wacom One: si allarga la famiglia

Wacom lancia la nuova linea di prodotti Wacom One, che consiste in due display interattivi e due tavolette grafiche che si accompagnano a un’ampia scelta di software e tutorial approfonditi con cui personalizzarli. Segni distintivi della gamma: la penna customizzabile con 7 combinazioni di colori e il primo display interattivo di questa categoria a essere dotato di multi-touch.

Frutto dei 40 anni di esperienza di Wacom nel settore della creatività per consumatori, professionisti e aziende, i nuovi dispositivi Wacom One per input tramite penna sono realizzati su misura per rispondere alle esigenze e aspettative di artisti alle prime armi e di chiunque desideri migliorare la propria produttività o semplicemente desideri provare il piacere e i vantaggi di usare una penna nel mondo digitale.

Wacom One – lo strumento perfetto per tutti

La linea di prodotti Wacom One è incentrata sulla scelta e sulla personalizzazione. La gamma è composta dalle tavolette grafiche Wacom One S e Wacom One M e dai display interattivi con penna Wacom One 12 e Wacom One 13 touch.

I display interattivi hanno uno schermo in vetro rispettivamente da 11,6” e 13,3”, una risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 con il 99% di sRGB e una bassa parallasse, grazie all’optical bonding degli schermi che assicura più controllo e precisione. Wacom One 13 touch è il primo display interattivo nella categoria degli entry-level compatti a disporre di funzione multi-touch a 10 dita, consentendo agli utenti di accedere a una dimensione del tutto nuova fatta di interazioni intuitive.

Wacom One S e M sono invece le prime tavolette con penna entry-level con sensibilità alla pressione di 4K e supporto dell’inclinazione per creare effetti calligrafici. La penna personalizzabile ha 2 pulsanti laterali per una maggiore produttività ed è disponibile in varie combinazioni di colori. La tecnologia condivisa UD permette non solo di usare la stessa penna con tutti i prodotti della linea, ma assicura anche la compatibilità dei device con alcune penne dei marchi di cancelleria più amati e che supportano l’uso con Wacom, come Staedtler (solo display Wacom One), LAMY o Dr. Grip in base alle preferenze personali, una vera e propria novità nel segmento delle tavolette grafiche.

Le tavolette con penna e i display interattivi Wacom One sono molto versatili: tutte sono compatibili con Windows, macOS, Android e Chrome OS e in molti casi per collegarli è sufficiente una connessione Plug and Play con un singolo cavo USB-C. Se necessario, sono disponibili anche i cavi HDMI opzionali e, inoltre, le tavolette Wacom One S e M dispongono anche di connettività Bluetooth. Il design sottile (lo spessore dei display è di soli 11,5 mm e delle tavolette è 7,9 mm) e il peso ridotto al minimo di tutti i quattro dispositivi rendono l’intera linea Wacom One un’ottima soluzione in termini di trasporto e ottimizzazione degli spazi di ingombro.

Il Wacom Adventure Program – See where it takes you

Wacom One è molto più di una semplice linea di dispositivi con penna. Nel Wacom eStore ogni utente può personalizzare la propria esperienza d’utilizzo: gli artisti, ad esempio, possono trovare accessori che spaziano da penne di colori diversi a cavi e supporti o altri elementi. Inoltre, gli utenti hanno accesso a 16 software di vari ambiti creativi e non. Questo è parte del Wacom Adventure Program, una guida completa con più di cento video e tutorial, oltre a una serie di contenuti e attività interessanti, concepiti per aiutare sia i creativi alle prime armi a muovere i primi passi nel mondo dell’arte digitale sia chi desidera ottimizzare la propria produttività.

La registrazione, la configurazione e l’accesso al software sono molto semplici, perché basta inquadrare il codice QR sul retro dei dispositivi. Software, tutorial e contenuti sono invece raggruppati nelle seguenti categorie:

Disegno e pittura per creativi principianti

Include Clip Studio Paint, Magma, Affinity Photo, Affinity Designer, Bluescape, Shapr 3D

Include Clip Studio Paint, Magma, Affinity Photo, Affinity Designer, Bluescape, Shapr 3D Interazione e annotazioni per istruzione e formazione

Include Kami, Pear Deck, Collaboard, Explain Everything, Limnu, Bamboo Paper

Include Kami, Pear Deck, Collaboard, Explain Everything, Limnu, Bamboo Paper Elaborazione di idee e collaborazione al lavoro e a casa

Inclusi Foxit PDF, Wacom Notes

“La linea di prodotti Wacom One è la porta d’accesso al mondo dell’arte digitale, della creatività e della produttività. È il risultato dei 40 anni di esperienza dell’azienda nella creazione di display interattivi con penna di fascia alta. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli artisti e i nuovi utenti a iniziare il proprio percorso con più facilità,” afferma Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business Unit. “Che si tratti di disegnare, dipingere, fare editing di immagini, studiare, insegnare, collaborare o sviluppare e comunicare idee, la nuova gamma Wacom One offre tutto l’essenziale per scoprire i vantaggi di usare una penna nel mondo digitale”.