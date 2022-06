Cresce la linea di soluzioni crittografate Kingston IronKey

Kingston Digital Europe , affiliata per le memorie Flash di Kingston Technology, ha annunciato il rilascio del suo ultimo drive USB crittografato, Kingston IronKey Vault Privacy 50 (VP50) con certificazione FIPS 197 e crittografia hardware AES a 256 bit in modalità XTS per la sicurezza dei dati.

Kingston IronKey Vault Privacy 50 supporta le password Amministratore, Utente e One-Time Recovery con modalità Complex o Passphrase. Questa opzione multi-password migliora la capacità di recuperare l’accesso ai dati sul drive nel caso in cui una delle password venga dimenticata. Mentre la modalità Complex tradizionale consente password da 6 a 16 caratteri utilizzando 3 dei 4 set di caratteri, la nuova modalità Passphrase offre agli utenti la possibilità di avere un PIN numerico, una frase, un elenco di parole o persino un testo da 10 a 64 caratteri che sia unico e memorizzabile per l’utente. Per facilitare l’inserimento della password, è possibile attivare il simbolo dell'”occhio” per rivelare la password digitata e ridurre i tentativi di accesso falliti.

L’Amministratore può anche abilitare una password Utente e una di One-Time Recovery o reimpostare la password Utente per ripristinare l’accesso ai dati. Inoltre, il VP50 protegge dagli attacchi Brute Force bloccando le password Utente o di One-Time Recovery dopo 10 inserimenti non validi di fila e cripto-frode l’unità se la password amministratore viene inserita in modo errato per 10 volte di seguito. In questo modo, anche se i dati vengono persi, non c’è il timore di una violazione.

VP50 può anche proteggere da potenziali minacce informatiche su sistemi non affidabili, impostando la modalità di sola lettura sia per l’Amministratore che per l’Utente per proteggere l’unità dalla scrittura; inoltre, la tastiera virtuale integrata protegge le password da keylogger o screenlogger. Le aziende possono personalizzare e configurare VP50 con un ID prodotto (PID) per l’integrazione con il software standard di gestione degli endpoint, in modo da soddisfare i requisiti IT e di cybersecurity aziendali attraverso il programma Kingston’s Customisation. Le piccole e medie imprese possono sfruttare il ruolo di Amministratore per gestire localmente le loro unità, ad esempio per configurare o reimpostare le password Utente o di One-Time Recovery dei dipendenti, per recuperare l’accesso ai dati sulle unità bloccate e per conformarsi alle leggi e alle normative quando è richiesta la verifica forense. VP50 è un sistema di archiviazione crittografato sotto il controllo fisico dell’utente, che lo rende superiore all’utilizzo di Internet e dei servizi Cloud per la salvaguardia dei dati importanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Oscar Escayola, EMEA Flash Business Manager di Kingston: «Vault Privacy 50 si aggiunge alla nostra linea di soluzioni crittografate Kingston IronKey come drive USB premium per offrire una sicurezza dei dati a livello aziendale. Abbiamo aggiunto alcune delle funzionalità più richieste dai nostri clienti, come la nuova opzione multi-password e la nuova modalità passphrase, per proteggere non solo il 100% dei dati memorizzati, ma anche per rendere il drive più facile da utilizzare».

Kingston IronKey Vault Privacy 50 è disponibile con capacità da 8GB a 256GB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni, dal supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilità di Kingston.



IronKey Vault Privacy 50 Numero di parte Capacità IKVP50/8GB 8GB IronKey VP50 IKVP50/16GB 16GB IronKey VP50 IKVP50/32GB 32GB IronKey VP50 IKVP50/64GB 64GB IronKey VP50 IKVP50/128GB 128GB IronKey VP50 IKVP50/256GB 256GB IronKey VP50

Caratteristiche e specifiche di Kingston IronKey Vault Privacy :

Unità USB con crittografia hardware per la protezione dei dati: salvaguardate i dati importanti con la crittografia XTS-AES a 256 bit certificata FIPS 197. Protezioni integrate contro gli attacchi BadUSB e Brute Force.

salvaguardate i dati importanti con la crittografia XTS-AES a 256 bit certificata FIPS 197. Protezioni integrate contro gli attacchi BadUSB e Brute Force. Opzione multi-password per il recupero dei dati: Abilita le password di Amministratore, Utente e One-Time Recovery . L’Amministratore può reimpostare la password dell’Utente e creare una password di One-Time Recovery per ripristinare l’accesso dell’utente ai dati. La protezione contro gli attacchi di forza bruta blocca le password dell’utente o di recupero se vengono immesse 10 password non valide di seguito e cripto-eroga l’unità se la password dell’amministratore viene immessa in modo errato per 10 volte di seguito.

One-Time Recovery One-Time Recovery Modalità nuova passphrase: selezionare la modalità password complessa o passphrase. La password può essere un PIN numerico, una frase, un elenco di parole o persino un testo, con una lunghezza da 10 a 64 caratteri.

selezionare la modalità password complessa o passphrase. La password può essere un PIN numerico, una frase, un elenco di parole o persino un testo, con una lunghezza da 10 a 64 caratteri. Caratteristiche di sicurezza aggiuntive: riducete i tentativi di accesso falliti abilitando il pulsante “occhio” per visualizzare la password digitata. Utilizzare la tastiera virtuale per proteggere l’immissione della password da keylogger e screenlogger.

riducete i tentativi di accesso falliti abilitando il pulsante “occhio” per visualizzare la password digitata. Utilizzare la tastiera virtuale per proteggere l’immissione della password da keylogger e screenlogger. Doppie impostazioni di sola lettura (protezione dalla scrittura): evita gli attacchi di malware con una modalità di sola lettura forzata impostata dall’Amministratore per l’Utente o una modalità di sola lettura basata sulla sessione impostata dall’Amministratore o dall’Utente.

evita gli attacchi di malware con una modalità di sola lettura forzata impostata dall’Amministratore per l’Utente o una modalità di sola lettura basata sulla sessione impostata dall’Amministratore o dall’Utente. Sfruttate il ruolo di amministratore per gestire localmente le unità, ideale per le piccole e medie imprese: utilizzate il ruolo di amministratore per gestire localmente le password Utente e di One-Time Recovery dei dipendenti, per recuperare l’accesso ai dati sulle unità bloccate e per rispettare le leggi e le normative quando è richiesta la verifica forense.

utilizzate il ruolo di amministratore per gestire localmente le password Utente e di One-Time Recovery dei dipendenti, per recuperare l’accesso ai dati sulle unità bloccate e per rispettare le leggi e le normative quando è richiesta la verifica forense. Interfaccia: USB 3.2 Gen 1

USB 3.2 Gen 1 Capacità 1 : 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB Connettore: Type-A

Type-A Velocità2:

USB 3.2 Gen 1

8GB – 128GB: 250MB/s lettura, 180MB/s scrittura

256GB: 230MB/s lettura, 150MB/s scrittura

USB 2.0

8GB – 256GB: 30MB/s lettura, 20MB/s scrittura

Dimensioni: 9 mm x 21.9 mm x 12.0 mm

9 mm x 21.9 mm x 12.0 mm Waterproof 3 : Up to 4 ft; IEC 60529 IPX8

Up to 4 ft; IEC 60529 IPX8 Temperatura di esercizio: da 0°C a 60°C

da 0°C a 60°C Temperatura di storage: da -20°C a 85°C

da -20°C a 85°C Compatibilità: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1 Garanzia e supporto tecnico: garanzia di 5 anni, supporto tecnico gratuito

garanzia di 5 anni, supporto tecnico gratuito Compatibile con: Windows® 11, 10, 8.1, macOS® (v. 10.14.x – 12.x.x)

1 Una parte della capacità elencata su un dispositivo di archiviazione Flash viene utilizzata per la formattazione e altre funzioni e quindi non è disponibile per l’archiviazione dei dati. Pertanto, la capacità effettivamente disponibile per l’archiviazione dei dati è inferiore a quella indicata sui prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida alle memorie flash di Kingston.

2 La velocità può variare a seconda dell’hardware, del software e dell’utilizzo dell’host.

3 Il prodotto deve essere pulito e asciutto prima dell’uso e deve avere il tappo inserito.