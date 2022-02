WEROCK presenta il Chest Pack ergonomico del controller del drone

WEROCK Technologies, produttore di tablet, notebook e computer portatili rugged, presenta il “Drone Controller Chest Pack”.

Con il suo sistema di trasporto ergonomico, offre comfort per tutto il giorno e spazio di stoccaggio per attrezzature aggiuntive. Il pacchetto supporta principalmente i piloti durante le ispezioni, le riprese, le operazioni di emergenza e tutti gli altri voli di droni con un focus sulle trasmissioni video in diretta.

Il Drone Controller Chest Pack è il compagno ideale per i piloti di droni. La base è costituita dall’imbracatura Comox, le cui fettucce, cinghie e chiusure a scatto sono ergonomiche e regolabili individualmente per chi le indossa. L’imbracatura stessa è fatta di rete con tre file di schiuma ad alta densità. Questo significa che l’imbracatura è ben ventilata e sta comodamente seduta tutto il giorno.

Il controller del drone è saldamente collegato al Chest Pack grazie ai supporti corrispondenti ed è quindi sempre vicino al corpo senza dover essere tenuto. Questo assicura una maggiore sicurezza su terreni aperti, poiché i piloti hanno entrambe le mani libere durante tutto il volo.

Il sistema MOLLE-compatibile (sistema modulare e leggero di portacarichi) offre una vasta gamma di opzioni per attaccare in modo sicuro fondine aggiuntive e strumenti di lavoro allo zaino. Questo significa che l’attrezzatura da campo è sempre a portata di mano. Le estensioni concepibili includono fondine per radio e bottiglie, ma gli zaini possono anche essere portati comodamente sopra lo zaino.

Con le sue numerose opzioni di personalizzazione, i piloti di droni di una vasta gamma di settori, come il settore delle utility, l’agricoltura e la silvicoltura, la produzione video o i servizi di soccorso, sono supportati nel loro lavoro.

Caratteristiche del Drone Controller Chest Pack

• Soluzione di trasporto del controller del drone per l’ambiente professionale

• Aumenta la produttività

• Diverse varianti disponibili per i droni leader di mercato

• Aumenta la sicurezza eliminando la necessità di tenere l’attrezzatura quando ci si sposta su un terreno difficile

• Ergonomia superiore: adatto a tutte le corporature

• Super confortevole: l’imbracatura a rete è ben ventilata e multi-regolabile.

• Attrezzatura da campo a portata di mano

• Compatibile con gli zaini: Comodo da indossare sotto uno zaino

• Adattabile alle tue esigenze: l’imbracatura può essere estesa con accessori come una fondina per la radio, una fondina per la bottiglia o una borsa multiuso

Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies, commenta: “Il Chest Pack non solo offre agli utenti più sicurezza su terreni aperti, ma aumenta anche la loro produttività. La comoda imbracatura Comox assicura che il controller non debba essere tenuto tutto il giorno. Inoltre, il pilota ha entrambe le mani libere per utilizzare altre attrezzature, che possono essere attaccate all’imbracatura a portata di mano. Il Drone Controller Chest Pack è un vero tuttofare per tutti i settori in cui i droni vengono utilizzati professionalmente”.

Oltre alle seguenti quattro diverse varianti di controller DJI disponibili ora, sono previste altre varianti.

• Controllore DJI Matrice 300

• Controller DJI Cendence

• Controller intelligente DJI

• Controller DJI Phantom/Inspire