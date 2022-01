WEROCK presenta il nuovo Rockbook X130

WEROCK Technologies, produttore innovativo di tablet, notebook e computer portatili industriali rugged, ha presentato “Rockbook X130“, un nuovo notebook completamente rugged con schermo da 13,3 pollici e processori Intel Tiger Lake di 11a generazione. Rockbook X130 è progettato per l’uso professionale nella produzione industriale, nell’industria automobilistica, nella sicurezza pubblica e nei settori di utilità. Dotato di custodia impermeabile, il nuovo modello offre numerosi servizi, tra cui: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4 e una robusta tastiera retroilluminata.

Un lavoro efficiente è assicurato anche grazie alla presenza di Windows 11 Pro incluso e da una porta USB-C Thunderbold 4 che assicura connessioni veloci tra i dispositivi.

Caratteristiche del Rockbook X130

Il telaio in lega di magnesio, completamente riprogettato, offre una maggiore resistenza con un peso ridotto. Il Rockbook X130 pesa solo 2,1 kg ed è incredibilmente sottile, 26 mm. Tuttavia, l’utente non deve scendere a compromessi in termini di robustezza : il notebook è stato testato per cadute da 1,22 m in conformità con MIL-STD-810H, ha la certificazione IP65 ed è quindi impermeabile e resistente alla polvere. Opzionalmente, il modello è anche disponibile con protezione EMC secondo MIL-STD-461.

Il display industriale da 13,3 pollici offre una risoluzione Full HD e una luminosità di 400 cd/m2, rendendo facile la lettura anche quando si lavora all’aperto. Come opzione, il modello è disponibile anche con un touchscreen a guanti. Una tastiera illuminata assicura un lavoro confortevole in condizioni di scarsa illuminazione.

Le due batterie sostituibili a caldo con una capacità totale di 62 Wh assicurano un funzionamento ininterrotto. Il design efficiente mantiene il portatile in esecuzione continua fino a 10 ore, a seconda dell’uso. Un modulo TPM 2.0 discreto e la Device Protection Technology integrata con Boot Guard contribuiscono alla protezione del sistema. L’accesso a Windows può essere fatto comodamente tramite impronta digitale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Markus Nicoleit, amministratore delegato di WEROCK Technologies: «Il Rockbook X130, completamente rugged, offre la massima prestazione mobile senza compromessi. Progettato per applicazioni esigenti nel settore delle utility, dei servizi di emergenza o di altre operazioni sul campo, è stato progettato per funzionare in ambienti di lavoro critici senza sacrificare le prestazioni. Il design leggero ma compatto assicura un’ergonomia di lavoro ottimale per tutta la giornata lavorativa».

Come tutti i prodotti dell’azienda, l’impronta di carbonio del notebook, che deriva inevitabilmente dalla produzione e dal trasporto, è completamente compensata attraverso progetti climatici Gold Standard del WWF.

Il Rockbook X130 può essere pre-ordinato fin da ora attraverso le vendite dirette o i partner di distribuzione.