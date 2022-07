Il Gruppo NHOA sceglie Logitech per il suo Global Engineering Center

Logitech, azienda svizzera attiva nell’offerta di soluzioni di collaborazione video di alta qualità e semplicità di utilizzo e adozione, è stata scelta dal Gruppo NHOA, player globale nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica, attiva nella realizzazione della più grande infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, per l’implementazione di un intero sistema di collaborazione video per il suo Global Engineering Center di Milano.

Il Gruppo aveva già implementato soluzioni per il lavoro agile prima della pandemia, ma questo elemento contingente ha accelerato ulteriormente un cambio di paradigma aziendale nell’adozione di modalità di lavoro ibrido. Infatti, rafforzando il concetto di flessibilità, da sempre nel DNA di NHOA, è partito nell’aprile del 2020 il progetto “FamilyWorking” che puntava ad aumentare la flessibilità offerta a dipendenti e collaboratori, consentendo di scegliere dove e quando lavorare.

Per questa ragione è stato deciso di implementare un evoluto sistema di video collaborazione nelle 22 nuove sale riunioni della sede milanese, mantenendo la piattaforma Microsoft già utilizzata in precedenza dall’azienda. La necessità da parte di NHOA per il suo Global Engineering Center è stata quella di identificare e attivare in tempi rapidi una soluzione tecnologica che garantisse un’ottima qualità audio/video, che fosse semplice da usare da parte degli utenti, compatibile con la maggior parte dei sistemi informatici preesistenti in azienda e con la possibilità di gestire diverse piattaforme di videoconferenza anche da remoto.

A fronte di una collaudata e gratificante esperienza pregressa con i dispositivi Logitech, NHOA ha deciso di affidarsi nuovamente al brand tecnologico scegliendo i suoi più recenti e avanzati sistemi di videoconferenza, in particolare il kit Rally Bar per le due sale riunioni più grandi e Rally Bar Mini con microfoni aggiuntivi per gli spazi di medie dimensioni.

«Abbiamo raggiunto un ottimo livello organizzativo basato sul lavoro ibrido e oggi ci troviamo ad affrontare una nuova fase del progetto FamilyWorking iniziato all’inizio della pandemia. Le soluzioni di Logitech adottate ci hanno consentito di gestire la collaborazione video con la massima efficienza permettendo a tutti i collaboratori di lavorare efficacemente e in condizioni ottimali da qualsiasi postazione, in ufficio o da casa», ha affermato Ludovica Solera, Head of HSEQ, HR and Organization di NHOA.

Facili da integrare e in grado di offrire una qualità audio/video di livello superiore, il team tecnico di NHOA ha apprezzato anche la flessibilità offerta dalle soluzioni modulari di Logitech e soprattutto la possibilità di controllare un’intera sala riunioni a 180° senza andare a modificare nessun impianto cablato. La caratteristica delle soluzioni “Plug & Play” e l’utilizzo di Logitech Sync, il software per il controllo remoto dei dispositivi, hanno semplificato notevolmente la gestione IT dell’intero sistema.

I vantaggi operativi sono stati diversi e tangibili. Non solo i sistemi Logitech hanno permesso di rispondere alle crescenti esigenze di lavoro agile degli utenti, il cui numero è aumentato in maniera significativa negli ultimi mesi, ma la disponibilità di sale riunioni equipaggiate con soluzioni di elevata qualità ha consentito a NHOA di mantenere un elevato standard qualitativo delle riunioni ibride.

Inoltre, gli utenti hanno apprezzato la semplicità d’uso dei sistemi di videoconferenza efficaci e performanti anche con collegamenti da remoto, che sfruttano al meglio la piattaforma Microsoft Teams. Non da ultimo, nella scelta dei prodotti Logitech ha avuto un ruolo rilevante anche l’attenzione per il design dei dispositivi, minimal e funzionale. L’alto livello di soddisfazione ha portato a considerare l’utilizzo dei prodotti di videoconferenza Logitech anche per un nuovo progetto di ampliamento degli uffici.