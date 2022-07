Western Digital estende la sua leadership nella tecnologia HDD e nella densità areale per i segmenti smart video, NAS (Network Attached Storage) e canale IT/Data Center

Nell’ambito dei dati, tutto è in crescita: quantità, dimensioni, formato, risoluzione, casi d’uso, applicazioni, valore e altro ancora. Mentre utenti e aziende sono alla ricerca di soluzioni per archiviare in modo efficace ed efficiente i propri dati nell’era degli zettabyte, gli HDD Western Digital continuano a dimostrare il loro ruolo fondamentale nel fornire capacità, prestazioni e affidabilità. Con l’estensione della propria leadership tecnologica e di innovazione in tutto il portafoglio prodotti, Western Digital (NASDAQ: WDC) annuncia oggi di aver iniziato la distribuzione di nuovi HDD da 22 TB¹ destinati a tre segmenti chiave: HDD WD Gold per i clienti del canale IT / Data Center; WD Red Pro per NAS (Network Attached Storage) e WD Purple Pro per la videosorveglianza smart. Come evidenziato nel corso del recente evento What’s Next Western Digital, queste nuove unità racchiudono tutte le novità del settore, tra cui la tecnologia OptiNAND, il PMR energy-assited (ePMR), l’attuatore a triplo stadio (TSA) e la tecnologia HelioSeal per offrire la più alta densità areale del settore a 2,2 TB per piatto, offrendo ai propri clienti HDD CMR da 22 TB.

“Siamo entusiasti di aver raggiunto questo traguardo, poiché gli HDD sono sistemi complessi e sofisticati”, ha dichiarato Ravi Pendekanti, senior vice president of product management and marketing, HDD Business Unit di Western Digital. “Dal cloud all’edge, i dischi rigidi di Western Digital svolgono un ruolo vitale nell’archiviazione, protezione, acquisizione e analisi dei dati che stanno plasmando quasi ogni aspetto della nostra vita digitale. La nostra leadership tecnologica e l’ampliamento del portafoglio HDD più avanzato del settore, ci offrono un’enorme opportunità per offrire valore ai nostri clienti, oggi e in futuro”.



HDD WD Gold di classe enterprise per i sistemi di storage dei Data Center

Gli architetti di data center cloud e aziendali cercano di sfruttare fino al più piccolo investimento nella propria infrastruttura IT. L’economia di archiviazione di ogni singolo bit è importante e fattori come capacità, densità, consumo di energia, sostenibilità e altro ancora svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire a ridurre il total cost of ownership (TCO). Passare alla più alta capacità di HDD CMR disponibile nel settore può aiutare. Il nuovo HDD CMR WD Gold da 22 TB di classe enterprise di Western Digital con tecnologia OptiNAND offre agli utenti la possibilità di ridurre il TCO aumentando lo spazio di archiviazione nello stesso ingombro o riducendo i rack, il che può aiutare, per esempio, a ridurre i costi di rete, alimentazione, raffreddamento, cablaggio, o di aggiunta di nuovi rack. La tecnologia unica di Western Digital ArmorCache è abilitata per OptiNAND, e combina le prestazioni della modalità abilitata alla cache di scrittura con la protezione dei dati della modalità disabilitata alla cache di scrittura, senza dover scendere a compromessi e dover scegliere tra le due. Con un portafoglio completo di soluzioni che vanno da 1 TB a 22 TB¹, questi HDD WD Gold altamente affidabili sono ideali per ambienti di archiviazione esigenti, fornendo fino a 2,5 milioni di ore MTBF2, tecnologia di protezione dalle vibrazioni e un basso consumo energetico grazie alla tecnologia HelioSeal (per 12 TB e oltre).

Gli HDD WD Red Pro supportano tutti i principali sistemi NAS con un massimo di 24 alloggiamenti

Il lavoro da remoto ha subito un’accelerazione e molti piccoli uffici o PMI stanno faticando per tenere il passo con quantità di dati in rapida crescita. Il nuovo HDD WD Red Pro CMR da 22 TB con tecnologia OptiNAND è ideale per coloro che hanno esigenze di archiviazione ad alta capacità o per coloro che hanno raggiunto la massima capacità sul proprio sistema NAS (Network-Attached Storage) esistente. Progettati specificamente per sistemi NAS con un massimo di 24 alloggiamenti, gli HDD WD Red Pro sono ottimizzati per ambienti multiutente e sono progettati per gestire carichi di lavoro ad alta intensità in ambienti 24×7. Gli HDD WD Red Pro sono ideali per conservare, proteggere, archiviare e condividere enormi quantità di dati con molti utenti e possono gestire più applicazioni che richiedono grandi moli di dati, come la sincronizzazione e la condivisione di file, backup/archivio, repository multimediale e archiviazione su cloud privato. La famiglia WD Red Pro è disponibile in capacità che vanno da 2 TB a 22 TB¹.

HDD WD Purple Pro per videoregistrazioni sempre attive, dispositivi avanzati e server intelligenti abilitati all’intelligenza artificiale

La videosorveglianza intelligente è in crescita, e porta con sé maggiori requisiti di archiviazione. Ad esempio, le telecamere ad alta risoluzione stanno catturando più flussi di video, immagini e metadati per telecamera; l’intelligenza artificiale e l’analisi video stanno ponendo nuove esigenze in termini di quantità, qualità e conservazione dei dati video e le soluzioni di deep-learning hanno bisogno di più video per addestrare gli algoritmi AI. Tutto questo mentre i clienti VSaaS (Video-surveillance-as-a-service) hanno bisogno di storage appositamente progettato per gestire in modo efficiente questi dati su larga scala. L’HDD WD Purple Pro CMR da 22 TB con tecnologia OptiNAND offre una grande capacità per affrontare queste necessità, in un’unità di classe enterprise appositamente progettata che supporta server di analisi video e sistemi di intelligenza artificiale e deep learning. L’unità presenta l’esclusiva tecnologia AllFrame™ AI di Western Digital, che supporta 32 flussi AI per l’analisi di deep learning all’interno del sistema, contribuendo al contempo a ridurre i frame persi. Le unità WD Purple Pro sono ottimizzate per gestire fino a 64 videocamere HD a flusso singolo3, nonché molte delle più recenti videocamere intelligenti che trasmettono più flussi. Offrono inoltre un’elevata affidabilità con un MTBF fino a 2,5 milioni di ore 2 per soluzioni video intelligenti avanzate che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La famiglia di HDD WD Purple Pro è ora disponibile con capacità da 8 TB a 22 TB¹.

Gli HDD CMR Ultrastar da 22 TB e gli HDD UltraSMR da 26 TB di Western Digital – i più avanzati del settore – sono disponibili da giugno per clienti cloud hyperscale selezionati.

¹Un terabyte (TB) equivale a un trilione di byte. La capacità effettiva dell’utente può variare a seconda dell’ambiente operativo.

2 Le specifiche MTBF e AFR si basano su una popolazione campione e sono stimate mediante misurazioni statistiche e algoritmi di accelerazione in condizioni operative tipiche.

3 Flusso singolo per telecamera a 3,2 Mbps (1080p, H.265, 25 fps). I risultati possono variare a seconda della risoluzione della fotocamera, del formato del file, dei fotogrammi al secondo, del software, delle impostazioni di sistema, della qualità video e di altri fattori.