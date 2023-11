WireGuard: i NAS ASUSTOR ora lo supportano

WireGuard, dimostrando ancora una volta il proprio impegno nel garantire i massimi livelli di protezione ai dati. ASUSTOR , uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia il supporto del protocollo di sicurezza VPN, dimostrando ancora una volta il proprio impegno nel garantire i massimi livelli di protezione ai dati.

Grazie al supporto WireGuard, infatti, ASUSTOR è oggi in grado di consentire ai propri utenti di beneficiare di connessioni VPN più sicure e veloci, proteggendo al meglio i dati quando vengono trasferiti da e verso server remoti e permettendo anche ai meno esperti di configurare le connessione in pochi istanti, senza la necessità di possedere specifiche competenze tecniche.

Il protocollo WireGuard, grazie alla sua particolare snellezza, richiede minime risorse di calcolo e offre tangibili vantaggi sia in termini di efficienza, sia di prestazioni, assicurando ridotte latenze, una maggior velocità di connessione ai server e migliori prestazioni in download e upload.

Con il supporto al protocollo WireGuard, che si aggiunge ai più comuni PPTP, OpenVPN e L2TP/IP, ASUSTOR si conferma ancora una volta in prima linea nell’assicurare modalità innovative per migliorare le esperienze degli utenti, offrendo tecnologie e soluzioni all’avanguardia con cui affrontare al meglio le sempre più difficili sfide negli ambiti dell’archiviazione e della sicurezza.

I NAS ASUSTOR, inoltre, possono essere configurati anche come server VPN per consentire l’accesso ai dati archiviati sui dispositivi anche agli utenti collegati da remoto. Per garantire la massima sicurezza in queste situazioni, il sistema operativo ADM permette di monitorare in tempo reale le connessioni attive ed eventualmente chiudere in pochi istanti quelle ritenute sospette.