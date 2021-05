HP ha presentato i nuovi HP ZBook Studio G8, ZBook Fury G8 e ZBook Power G8 progettati per creator professionali e utenti esperti che necessitano di performance, affidabilità, espandibilità e versatilità per lavorare in modo fluido e da qualsiasi luogo.

I creator di oggi sono concentrati sulla realizzazione di progetti rivoluzionari e richiedono una tecnologia potente e flessibile che permetta loro di rimanere produttivi e collaborativi. Con il passaggio ad ambienti di lavoro ibridi, i tecnici e creativi professionali hanno la necessità di performance di livello pro-grade anche quando si lavora in “mobilità”.

Con il 32% dei dipendenti che si prevede lavorerà da casa anche nel prossimo futuro, e il 33% dei decision maker IT che riferiscono che l’assistenza al lavoro remoto è la loro sfida principale, le aziende devono essere preparate a supportare il futuro del lavoro.

La remote collaboration è ancora più importante negli ambienti di lavoro ibridi ed è essenziale fornire esperienze informatiche personalizzate e le giuste soluzioni IT.

Con ZCentral un’esperienza di lavoro local remote in real time

HP ZCentral ha contribuito in modo significativo a mantenere l’operatività delle aziende e la produttività delle persone durante la pandemia. HP ZCentral consente ai creator di accedere facilmente da remoto alla potenza della workstation grazie al software ZCentral Remote Boost, vincitore del premio Emmy.

La funzionalità di collaboration real time di questa soluzione è uno strumento potente che garantisce ad artisti, designer e ingegneri prestazioni rapide e responsive su progetti impegnativi: accesso a tutte le risorse, alla potenza di calcolo e all’infrastruttura dell’ufficio o dello studio di produzione mentre si lavora da qualsiasi luogo.

ZCentral mantiene i dati protetti e al sicuro garantendo un’esperienza di lavoro local remote in tempo reale. Gli utenti possono ora avvalersi delle migliori prestazioni della nuova lineup ZBook G8 da qualsiasi luogo, avendo anche la possibilità di accedere alle workstation e ai flussi di lavoro da remoto. Allo stesso tempo, HP Security Suite mantiene i dati degli utenti al sicuro e protetti, incluso il nuovo sistema antintrusione HP Tamper Lock che segnala eventuali tentativi non autorizzati di apertura.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Moi, Category Manager Lead-Personal Systems di HP Italy: «I creator professionali e gli utenti esperti desiderano un’esperienza software e hardware curata e personalizzata che si adatti ai diversi modi in cui lavorano e collaborano. Grazie a ZBook Studio, la workstation più potente della sua categoria per dimensioni, e a ZBook Fury, che presenta piena espandibilità in un design portatile, HP offre alla professional community accesso a una tecnologia all’avanguardia, a prestazioni senza limiti e alla versatilità necessaria per trasformare in realtà la propria creatività».

Per Joakim Algstam, General Manager of premium and enthusiast notebook platforms, Client Computing Group di Intel: «I power user richiedono performance di livello desktop nei sistemi mobile così da essere produttivi anche mentre lavorano da casa. Grazie alla nuova lineup HP Zbook G8 – HP sta realizzando tutto questo. Abbiamo progettato i processori Intel Core serie H di 11a generazione e Intel Xeon W-11000 per dispositivi mobili per offrire performance desktop-class leader del settore in un form factor laptop. Siamo lieti di collaborare con HP per l’innovazione delle mobile workstation ZBook G8».

Secondo Sandeep Gupte, senior director of Professional Visualization at NVIDIA: «Per gli utenti esperti, rispondere alle moderne esigenze in termini di performance, mobilità e scalabilità è un requisito imprescindibile. Le ultime novità ZBook basate sulle GPU per laptop NVIDIA RTX sono progettate per rimanere al passo con le esigenze in costante evoluzione dei clienti».

Z by HP progettati per un futuro migliore

Forte del suo costante impegno nel rispetto per l’ambiente, HP è orgogliosa di supportare i clienti nel raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità grazie al portafoglio PC più sostenibile del settore. HP utilizza il 100% di elettricità rinnovabile per l’assemblaggio finale del 90% dei suoi prodotti PC e display in tutto il mondo.

Z by HP integra la sua lineup con prodotti sostenibili che utilizzano plastiche potenzialmente destinate all’oceano e materiali riciclati, innovando in ogni ambito, dall’imballaggio all’efficienza energetica. Inoltre, i prodotti Z aderiscono scrupolosamente ai regolamenti in materia di sostanze pericolose, e HP seleziona materiali che rispondano alla metodologia GreenScreen for Safer Chemicals.

HP ZBook G8: Potenza e prestazioni per stimolare le menti creative

HP ZBook Studio, la workstation mobile più potente della sua categoria per dimensioni, permette agli utenti di creare “on-the-go” come mai prima d’ora. Dalla tastiera allo schermo, ogni dettaglio di ZBook Studio è progettato per stimolare le menti creative. Rendering o visualizzazione in tempo reale, collaboration da remoto e persino gioco, da qualsiasi luogo. Il recente ZBook Studio è stato appositamente pensato per soddisfare le esigenze delle applicazioni e dei flussi di lavoro più creativi e garantire esperienze ottimali oggi e in futuro.

Progettare con precisione . I display HP DreamColor con una frequenza di aggiornamento di 120Hz assicurano che il design sia perfetto fin dal primo momento, con un miliardo di colori on-screen, 100% DCI-P3, 100% DCI-P3 e precisione dei colori end-to-end con validazione PANTONE.

. I display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz assicurano che il design sia perfetto fin dal primo momento, con un miliardo di colori on-screen, 100% DCI-P3, 100% DCI-P3 e precisione dei colori end-to-end con validazione PANTONE. Collaboration in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia HP Sound Calibration , gli utenti possono contare su un audio nitido e sul blocco automatico dei suoni indesiderati, trasformando così in ufficio qualsiasi luogo in cui ci si trova a lavorare.

, gli utenti possono contare su un audio nitido e sul blocco automatico dei suoni indesiderati, trasformando così in ufficio qualsiasi luogo in cui ci si trova a lavorare. Potenziato per il lavoro e il gioco . Personalizza i flussi di lavoro in relazione al tipo di applicazione e aggiorna l’esperienza di gioco grazie a una tastiera RGB di livello commerciale in un PC creator con 16,8 milioni di opzioni di personalizzazione del colore. Gli utenti possono facilmente personalizzare l’esperienza tramite OMEN Gaming Hub.

. Personalizza i flussi di lavoro in relazione al tipo di applicazione e aggiorna l’esperienza di gioco grazie a una tastiera RGB di livello commerciale in un PC creator con 16,8 milioni di opzioni di personalizzazione del colore. Gli utenti possono facilmente personalizzare l’esperienza tramite OMEN Gaming Hub. Potente: performance senza rinunce. Progettato con il compito di stimolare le menti creative, consente di creare animazioni in pochi secondi ed eseguire il rendering o la visualizzazione in tempo reale grazie a NVIDIA RTX A5000 o GeForce RTX 3080 Laptop GPUs e ai processori Intel Core i9 vPro di 11a generazione.

HP ZBook Fury, workstation mobile da 15″ più espandibile del mercato e workstation mobile da 17″ più personalizzabile del settore, offre prestazioni di livello desktop in un design elegante e sottile.

Gli utenti esperti possono ora creare, eseguire rendering, modificare e effettuare simulazioni con facilità, o visualizzare set di dati complessi in movimento.

Progettato per una mobilità ottimale . Prestazioni ottimizzate e maggiore produttività in movimento grazie a HP Sound Calibration , Tile device location, e schermo opzionale HP Sure View Reflect privacy .

. Prestazioni ottimizzate e maggiore produttività in movimento grazie a , Tile device location, e schermo opzionale . Transformative vision . Apprezzare colori e animazioni straordinari sia durante l’editing di video che durante la visione di contenuti con la validazione PANTONE e una frequenza di aggiornamento di 120Hz sul display DreamColor di nuova generazione.

. Apprezzare colori e animazioni straordinari sia durante l’editing di video che durante la visione di contenuti con la validazione PANTONE e una frequenza di aggiornamento di 120Hz sul display DreamColor di nuova generazione. Durata ed espandibilità a prova di futuro . Lavorare in tutta sicurezza ovunque con un design dello chassis in alluminio, resistenza MIL-STD, espandibilità tool-free e una vasta selezione di porte.

. Lavorare in tutta sicurezza ovunque con un design dello chassis in alluminio, resistenza MIL-STD, espandibilità tool-free e una vasta selezione di porte. Performance senza limiti. La potenza del desktop diventa mobile grazie alla capacità e alle prestazioni che favoriscono i flussi di lavoro multi-app con i più recenti processori Intel Core i9 e Xeon di 11a generazione, fino a 128GB di memoria di sistema a 3200MHz, grafica NVIDIA RTXTM A5000 Laptop, e Thunderbolt 4.

HP ZBook Power, la workstation mobile più accessibile di HP, offre ai clienti la possibilità di passare a prestazioni professionali ZBook con sicurezza, manutenibilità e gestibilità di livello enterprise.

Grazie a ZBook Power, il design premium è disponibile con componenti di livello professionale, compresa la grafica certificata per le principali applicazioni software.