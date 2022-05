Sergio Grassi nominato Head of Sales & Marketing di V-Valley in Italia

Esprinet ha affidato a Sergio Grassi la Direzione Vendite e Marketing di V-Valley in Italia, a diretto riporto del Country Manager Business Luca Casini.

Sergio vanta un’esperienza di 25 anni nel mondo dell’ICT. Classe 1971, dopo la laurea in Ingegneria Elettronica, ha iniziato la sua carriera come Account Manager in Telecom Italia, andando poi a ricoprire ruoli manageriali e di responsabilità in BT Italia, Infracom ed Eolo, seguendo tutti i segmenti di mercato, dall’Enterprise allo Small/Medium, dal Wholesale al Consumer.

Spinto dal desiderio di nuove sfide e dall’interesse per i contesti grandi e strutturati, entra nel Gruppo Esprinet con il compito di guidare V-Valley verso il raggiungimento degli obiettivi strategici del piano industriale.

“Sono molto felice di raccogliere questa sfida in V-Valley perché intravedo molti punti di contatto con la mia esperienza in aziende di Servizi al mondo B2B. V-Valley è una realtà di grandissimo valore, costituita da più di centoquaranta specialisti, che si mette al servizio dei partner per supportarli nel processo di digitalizzazione dei propri clienti. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza al servizio di V-Valley, per continuare nel processo di crescita in un mercato ricco di opportunità ma anche in rapido cambiamento”, ha commentato Sergio Grassi, Head of Sales and Marketing di V-Valley in Italia.

“Le Advanced Solutions rappresentano uno dei pillar del piano industriale del Gruppo Esprinet. VValley ha il compito di interpretare, anticipare e soddisfare le esigenze di questo mercato. Oggi VValley è un distributore leader in Sud Europa e deve continuare nel suo importante percorso di crescita in un mercato in forte evoluzione e sempre più orientato ai servizi. Per questo motivo abbiamo cercato e fortemente voluto un professionista di comprovate esperienza manageriale, conoscenza del mondo dei servizi e dei mercati, al fine di guidare V-Valley verso i suoi obiettivi ambiziosi. Diamo quindi un caloroso benvenuto e facciamo un grosso in bocca al lupo a Sergio per questa nuova sfida”, ha aggiunto Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet in Italia.