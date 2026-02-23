Zebra lancia TC501 e TC701: AI on-device per rivoluzionare l’ultimo miglio

Zebra Technologies Corporation, specialista globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro per offrire operazioni intelligenti, ha annunciato la disponibilità dei computer mobile TC501 e TC701 , progettati per supportare organizzazioni logistiche e postali nella connessione degli operatori e nell’automazione delle attività dell’ultimo miglio grazie a funzionalità AI-ready.

I nuovi TC501 e TC701 offrono capacità avanzate specifiche per il settore logistico, tra cui ottimizzazione dei percorsi, localizzazione e scansione dei colli e gestione di una catena di custodia verificabile. Funzionalità come tracciamento in tempo reale, proof of delivery digitale e connettività continua consentono ai team di ridurre i tempi di inattività e garantire consegne accurate. Le operazioni sono a prova di futuro grazie alle funzionalità di intelligenza artificiale e all’esperienza di Zebra e del suo affidabile ecosistema di partner.

I dispositivi sono progettati per abbattere il Total Cost of Ownership (TCO) grazie a una maggiore durata operativa e a un design enterprise-grade. Offrono inoltre funzionalità avanzate di acquisizione dati multimodale, comunicazione, tracciabilità e sicurezza per gli operatori nei centri di distribuzione, autisti addetti alle consegne e postini.

“Per sostenere una crescita di lungo periodo, le aziende logistiche hanno bisogno di partner affidabili capaci di supportarle nell’affrontare sfide sempre più complesse, dalla riduzione dei margini all’aumento delle aspettative di consegna”, ha affermato Phil Sambrook, Transport and Logistics Vertical Strategy Lead, EMEA, Zebra Technologies. “La chiave è potenziare la loro prima linea con la tecnologia giusta e una connettività costante per soddisfare queste esigenze”.

Funzionalità chiave per la forza lavoro logistica moderna

I computer mobile TC501 e TC701 digitalizzano e automatizzano i processi logistici attraverso:

Flussi di lavoro più rapidi grazie all’acquisizione istantanea della proof of delivery, al calcolo veloce dei percorsi e all’AI multimodale on-device supportata dal processore Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690.

Prestazioni all’aperto per tutto il giorno con nuovo display OLED ultra-luminoso da 1500 nit leggibile alla luce diretta del sole e autonomia estesa fino al 40%.

Proof of delivery avanzata con fotocamera da 50MP ad alta definizione e opzioni ultra-grandangolari per ridurre contestazioni e frodi.

Migliore tracciabilità e visibilità delle risorse nei centri di smistamento e nelle reti di consegna grazie alla tecnologia RFID UHF integrata, che consente il tracciamento dei pacchi di alto valore con un’infrastruttura ridotta.

Localizzazione altamente accurata e copertura continua, in modo che gli operatori in prima linea rimangano connessi per il tracciamento in tempo reale e la comunicazione con connettività Wi-Fi7 e 5G. Questi dispositivi supportano anche la connettività dual-carrier.

Gestione semplificata della flotta su larga scala, con conseguente riduzione del tempo dedicato alle spese generali IT, diminuzione delle risorse smarrite o rubate e maggiore efficienza grazie alla suite Zebra DNA Cloud e un ciclo di vita di 10 anni che fornisce una piattaforma stabile e a lungo termine da un partner affidabile e duraturo.

Operazioni aziendali sicure con Secure Element per prevenire attacchi fisici all’hardware, conformità dei dispositivi ai nuovi requisiti Google StrongBox, sicurezza solo su autorizzazione, certificazione Common Criteria, la suite Zebra Guardian e LifeGuard per Android.

AI per gli ambienti di prima linea

Secondo lo studio condotto da Zebra in collaborazione con Oxford Economics “ The Impact of Intelligent Operations Report : Logistics” quasi il 40% degli intervistati utilizza strumenti di intelligenza artificiale per la previsione della domanda e oltre due terzi li sta implementando o testando per la gestione dell’inventario. Un altro due terzi sta implementando o utilizzando l’intelligenza artificiale per la stima predittiva dei tempi di arrivo e il 57% lo sta facendo per la pianificazione e l’ottimizzazione dei percorsi.

L’intelligenza dei computer mobile TC501 e TC701 è alimentata dalla Frontline AI Suite di Zebra . Essa comprende la suite Frontline Enablers di modelli AI integrati nel dispositivo e API per la creazione di applicazioni intelligenti, i modelli Frontline AI Blueprint per automatizzare i flussi di lavoro critici e gli agenti Zebra Companion AI per conoscenze procedurali e di prodotto on-demand.

“Un’intelligenza artificiale di prima linea efficace deve essere veloce, affidabile e intuitiva, in grado di fornire informazioni approfondite in qualsiasi ambiente, da un centro di distribuzione affollato a una strada di periferia o in zone rurali”, ha affermato Sambrook. “I nostri computer mobile TC501 e TC701, basati sulla suite Frontline AI di Zebra, digitalizzano gli ambienti, rendono operativa l’AI e ottimizzano le attività. Si tratta di fornire ai team le informazioni di cui hanno bisogno per effettuare ogni consegna in modo corretto, sin dal primo tentativo”.