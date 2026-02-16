Royal Canin aumenta del 50% la velocità di carico dei carrelli elevatori grazie all’automazione Zebra

Zebra Technologies Corporation, specialista globale nella digitalizzazione e automazione dei flussi di lavoro per offrire operazioni intelligenti, ha annunciato l’implementazione di successo dei suoi scanner industriali fissi FS40 e tablet ET60 presso Royal Canin, portando a un aumento del 50% delle cadenze di carico dei carrelli elevatori. La tecnologia avanzata, implementata dal partner Zebra WIIO, migliora la sicurezza degli operatori in prima linea e ottimizza i processi logistici.

Nel magazzino Royal Canin di Cambrai, in Francia, l’azienda spedisce ogni giorno 1.800 pallet di alimenti, operando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per servire i mercati di tutto il mondo. Ogni pallet viene scansionato prima del caricamento sui rimorchi, garantendo visibilità end-to-end ed efficienza operativa.

“Con i nostri precedenti processi manuali, gli operatori a terra dovevano scaricare i pallet e muoversi per eseguire le scansioni”, afferma Camilo Caro Urrego, Focus Improvement Manager di Royal Canin. “Sapevamo che riducendo il contatto tra operatori e pallet attraverso soluzioni di automazione avremmo potuto migliorare in modo significativo la sicurezza sul lavoro e accelerare le attività di tracciamento”.

In soli tre giorni, WIIO, Zebra Premier Solution e Industrial Automation Partner, ha installato scanner industriali fissi FS40 e tablet ET60 in tutto lo stabilimento di Cambrai in collaborazione con Zebra.

“Zebra e WIIO non ci hanno semplicemente offerto un prodotto”, ha affermato François-Xavier Bréhon, Factory Manager di Royal Canin. “Hanno portato un sistema plug-and-play direttamente nel nostro stabilimento, ci hanno permesso di testarlo senza interrompere la produzione e sono rimasti coinvolti durante tutto il processo. La tecnologia di Zebra integrata con WIIO ha davvero cambiato il nostro modo di operare”.

La soluzione, che è stata perfettamente integrata con il Warehouse Management System (WMS) già in uso, elimina la circolazione pedonale e garantisce una tracciabilità accurata, senza che ci siano interventi manuali per ogni pallet.

“Siamo orgogliosi di aver aiutato Royal Canin a ottenere un ritorno positivo sull’investimento in soli tre mesi”, ha affermato Benjamin Defaye, Machine Vision and Fixed Industrial Scanning Manager, France, Zebra Technologies. “La collaborazione con WIIO ci ha permesso di soddisfare le diverse esigenze di produzione di Royal Canin con una soluzione di automazione intelligente che migliora la sicurezza e la produttività dei suoi lavoratori in prima linea”.

A seguito del successo dell’implementazione nel sito di Cambrai, altri stabilimenti Royal Canin stanno valutando soluzioni analoghe, con l’obiettivo di portare lo stesso livello di efficienza operativa in ogni sito produttivo.