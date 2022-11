Zyxel lancia WiFi “Connect and Protect”

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud, lancia la soluzione “Connect and Protect” per alcuni Access Point. La soluzione di sicurezza avanzata sarà introdotta a novembre su due degli AP Zyxel più venduti, l’NWA110AX e l’NWA1123ACv3, per offrire alle piccole imprese una maggiore protezione e una migliore connettività.

La soluzione “Connect and Protect” fornisce un livello di sicurezza maggiore alle piccole imprese, filtrando qualsiasi contenuto web non sicuro e bloccando i siti web pericolosi. Come ulteriore livello di protezione, sia per le aziende che per i privati, impedisce agli utenti connessi di accedere ai flussi di dati di altri e, di conseguenza, ai malintenzionati di spiare o rubare le informazioni.

Ritagliato sulle esigenze delle piccole imprese, “Connect and Protect” offre un elevato livello di protezione contro le minacce informatiche senza dover configurare complesse impostazioni di sicurezza. Tutte le funzioni sono predefinite e la configurazione dei dispositivi può essere gestita in remoto attraverso Nebula, la piattaforma centralizzata in cloud di Zyxel.

La soluzione “Connect and Protect” sarà inizialmente lanciata sui due AP WiFi Zyxel più venduti alle piccole imprese: NWA110AX e NWA1123ACv3.

L’NWA110AX offre la più recente tecnologia WiFi 6, garantendo connessioni ad alta velocità, un’ottima copertura e la possibilità di collegare un numero elevato di dispositivi.

È la scelta perfetta per piccoli caffè, bar, ristoranti e altri luoghi in cui gli ospiti si collegano alla rete wireless durante la giornata. Con NWA110AX gli amministratori hanno anche la possibilità di gestire la larghezza di banda in modo da dare priorità ad applicazioni e servizi importanti, come i sistemi di pagamento.

Kevin Drinkall, Director of Marketing and GTM Strategy EMEA di Zyxel, ha commentato: “Le piccole imprese come i B&B o le piccole caffetterie hanno bisogno di una buona protezione per la loro rete wireless attraverso soluzioni semplici e convenienti. Rendendo disponibile ‘Connect and Protect’ sugli Access Point studiati per le piccole imprese, i clienti possono sfruttare l’ampia gamma di funzioni di sicurezza Zyxel senza la complessità spesso associata alle impostazioni di sicurezza di rete. La semplicità di configurazione, la velocità e la fluidità della connettività per tutti gli utenti connessi al WiFi, insieme a una protezione dalle minacce solida e affidabile, garantiscono ai nostri clienti un equilibrio perfetto“.

‘Connect and Protect’ sarà disponibile su NWA1123ACv3 e NWA110AX a partire da novembre 2022 in versione bundle, oltre ad essere già disponibile come licenza opzionale per altri Access Point della gamma che supportano il servizio.