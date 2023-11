Cybersecurity e sicurezza fisica: come sviluppare sistemi future-ready?

Ciò è ancor più vero se si considera la crescita esponenziale del numero di dispositivi connessi e la convergenza sempre più forte tra mondo IT e OT. Infatti, l’Internet of Things (IoT) è una realtà aziendale, e non solo, ampiamente diffusa; ma non tutte le organizzazioni sono consapevoli del fatto che i dispositivi come videocamere di sorveglianza, allarmi antincendio, router, sistemi di sicurezza intelligenti, sono spesso i primi punti di accesso per un criminale informatico.