AOPEN, proiettori smart portabili davvero

AOPEN PV12a è l’esclusivo proiettore portatile LED smart con modalità Auto Portrait piccolo e leggero, quindi perfetto per essere trasportato facilmente da chi viaggia per lavoro o per piacere.

Il pratico supporto integrato regolabile consente di utilizzare il proiettore in diverse modalità e ambienti. L’esclusiva modalità Auto Portrait supporta la proiezione dei contenuti dello smartphone.

Lo sviluppo dei proiettori AOPEN LED con il gruppo Acer – AOPEN PV12a

Il proiettore fa parte del sub-brand Fire Legend di AOPEN. Questo proiettore a LED, ideale per l’utilizzo outdoor, è progettato per poter stare su qualsiasi superficie orizzontale con la modalità di proiezione Auto Portrait.

I proiettori smart AOPEN con interfaccia intuitiva rendono la proiezione più semplice che mai per riprodurre film, programmi e musica.

È la scelta migliore per l’utilizzo in campeggio, a casa o nelle riunioni di lavoro.

Oltre alle particolari caratteristiche di proiezione, il PV12a è elegante e leggero: con le sue dimensioni di 115 x 115 x 36 mm, è compatto e pesa solo 460 grammi. Il PV12a di AOPEN è dotato inoltre di un pratico supporto integrato e regolabile che consente di proiettare tutti i contenuti con nuove angolazioni, persino sul soffitto.

Con PV12a godetevi un intrattenimento di lunga durata in alta qualità

Grazie agli altoparlanti da 2W integrati, il PV12a supporta anche sorgenti esterne e consente di guardare i film con una sincronizzazione audio e video senza ritardi. Il PV12a dispone anche di una batteria integrata da 9.000 mAh, che consente di guardare film e giochi in qualsiasi momento con una sola carica. Dura fino a 4 ore per godere del miglior intrattenimento audiovisivo ovunque e a lungo. Non è più necessario preoccuparsi di esaurire la batteria quando si esce con lo smartphone: la soluzione di AOPEN può trasformarsi in un power bank una volta carico.

Dotato di altoparlanti da 2W integrati, il PV12a supporta anche una sorgente luminosa a LED di lunga durata (fino a 30.000 ore). Il PV12a di AOPEN dotato di 800 LED LUMENS che durano fino a 30.000 ore e per 20 anni[2] se si guardano video per quattro ore al giorno. Il PV12a migliora la luminosità della proiezione, il colore e la durata delle sorgenti luminose grazie alla tecnologia LED di nuova generazione.

La luce blu non è più un problema, poiché il proiettore utilizza una sorgente luminosa riflettente che riverbera attraverso le pareti e le tende. Infine, il PV12a di AOPEN è caratterizzato di un’interfaccia intuitiva che consente di configurare rapidamente il proiettore. Ha un’ottima versatilità ed è dotato di auto keystone.