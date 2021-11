C’è anche Ricca IT tra i Partner EMEA premiati da Vertiv. Il fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità ha, infatti, comunicato i vincitori degli EMEA Annual Channel Awards premiando lo straordinario contributo apportato dai propri partner in sette diverse categorie.

I vincitori dei Vertiv EMEA Channel Awards sono i seguenti:

“Progetto dell’anno”: TechExpress , Ghana

, Ghana “Campagna marketing più innovativa”: RRC , Russia

, Russia “Brand Ambassador dell’anno”: Veljko Ostojić , Product Manager, Ingram Micro Serbia

, Product Manager, Ingram Micro Serbia “Rivenditore emergente”: Netsite , Turchia

, Turchia “Rivenditore dell’anno”: Ricca IT , Italia

, Italia “Distributore emergente”: Hiperdist , Medio Oriente e Africa

, Medio Oriente e Africa “Distributore dell’anno”: Ingram Micro, Germania

Gli awards sono stati assegnati mercoledì 17 novembre nel corso della sessione virtuale dell’Annual Channel Summit & Awards al quale hanno partecipato numerosi partner di Vertiv, tra nuovi e consolidati. La giornata è stata caratterizzata anche da tavole rotonde e da una serie di sessioni di presentazioni informative, con relatori ospiti del calibro di Dell Technologies, Canalys, CRN e Canva, che hanno analizzato le ultime tendenze del settore IT che definiranno il canale nel 2022 e negli anni a venire.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Karsten Winther, vice presidente sales di Vertiv in EMEA: «Siamo lieti di poter dare un riconoscimento ai nostri straordinari partner di canale e al lavoro che svolgono in tutta la regione EMEA. Dal progetto dell’anno, alla campagna marketing più innovativa, dal brand ambassador, ai rivenditori che si sono particolarmente distinti: gli awards sono un importante momento di celebrazione» .

Per Giordano Albertazzi, president di Vertiv in EMEA: «Il nostro Programma dedicato ai partner di canale continua a rafforzarsi nel tempo e la nostra base di dealer è in costante crescita. Vorrei congratularmi in modo particolare con i vincitori di questa edizione per il loro incredibile lavoro e ringraziare tutti i nostri partner di canale per la loro continua collaborazione nel guidare lo sviluppo congiunto del business».

Ricca IT, è una realtà di Ragusa che opera nel settore dell’Information Technology e proviene dallo storico Gruppo Ricca, che ha alle spalle oltre 70 anni di attività. Focus di Ricca IT è l’offerta di soluzioni per realizzare, migliorare e gestire sistemi e infrastrutture IT.