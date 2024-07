ZincFive: la serie BC di armadi batteria per UPS parte del portfolio Vertiv

Un altra importante partnership vede come protagonistaVertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità. L’azienda e ZincFive, specialista mondiale nelle soluzioni basate su batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni ad alimentazione diretta, dichiarano che Vertiv aggiungerà i cabinet di batterie per gruppi di continuità (UPS) della serie BC di ZincFive al proprio portfolio di sistemi di batterie disponibili per l’alimentazione di backup dei data center. Le batterie al nichel-zinco, sicure e riciclabili, sono compatibili con alcuni UPS Vertiv di grandi e medie dimensioni, tra cui il Vertiv Trinergy, lanciato di recente, come fonte di accumulo di energia di backup, integrando l’impegno dell’azienda per consentire ai clienti di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei propri data center. I cabinet per batterie UPS ZincFive BC Series sono oggi disponibili da Vertiv in Nord America e in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Caratteristiche della serie BC di ZincFive

La serie BC di armadi batteria per UPS di ZincFive, è la prima soluzione di batterie nichel-zinco per l’accumulo di energia completamente compatibile sia con i modelli di UPS già esistenti nell’ordine dei megawatt, sia con quelli futuri. La serie BC offre l’ingombro più ridotto del settore rispetto alle batterie VRLA e agli ioni di litio e requisiti minimi di manutenzione. La composizione chimica NiZn garantisce un funzionamento affidabile, con le celle della batteria che rimangono conduttive anche in caso di batterie scariche o usurate. Inoltre, secondo uno studio di Boundless Impact e commissionato da ZincFive, le batterie NiZn di ZincFive hanno un impatto ambientale end-to-end significativamente inferiore rispetto alle batterie al piombo e quelle al litio, come validato da un’analisi di esperti indipendenti.

Dichiarazioni

Tim Hysell, CEO e co-fondatore di ZincFive, ha sottolineato: “Il costante impegno per l’innovazione traspare dalla nostra tecnologia di batterie al nichel-zinco, potente, sicura e affidabile. La serie BC è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei data center, sia oggi che per il futuro. Inoltre, l’importanza della sostenibilità nei sistemi delle batterie di backup dei data center è in aumento, allineandosi perfettamente con i valori condivisi da ZincFive, dai nostri partner e dai nostri clienti. Ci adoperiamo per ridurre al minimo le emissioni di CO₂ e le spese operative senza compromettere la sicurezza o le prestazioni“.

“Vertiv e ZincFive vogliono abilitare data center affidabili ed efficienti in tutto il mondo, fornendo un maggiore accesso ai dati, con meno sprechi e una migliore efficienza in termini energetici“, ha dichiarato Milind Paranjape, Senior Director di Vertiv per l’Energy Storage. “Vertiv ha già implementato il prodotto ZincFive in diversi siti per importanti aziende che operano nel settore dei data center“.

Milind Paranjape ha inoltre affermato che la tecnologia è una soluzione eccellente per i clienti che devono confrontarsi con le autorità competenti locali (AHJ) per quanto riguarda gli standard della National Fire Protection Association (NFPA) e l’International Fire Code (IFC).