KEY PARTNER premiata da Tibco

Key Partner, azienda italiana focalizzata sulla Digital Transformation e sull’innovazione, ha ricevuto da TIBCO Software il premio come TIBCO Engagement Expert Partner of the Year 2022.

Si tratta del secondo riconoscimento di seguito per Key Partner che è stata, inoltre, l’unica realtà italiana ad essere stata premiata quest’anno dall’azienda americana.

Il riconoscimento è stato assegnato in occasione dei TIBCO Partner Excellence Awards, appuntamento annuale nel quale l’azienda americana premia i migliori partner che utilizzano le tecnologie TIBCO.

In particolare, la categoria Engagement Expert Partner of the Year va a premiare il partner che, avendo le competenze e le qualifiche richieste per far parte del programma partner e partecipandovi con impegno e costanza, più degli altri si è distinto nell’aver creato valore per i propri clienti utilizzando a 360 gradi le tecnologie TIBCO.

“Siamo davvero felici di ricevere questo premio per il secondo anno di fila ed è motivo di orgoglio fare salire anche l’Italia sul palco delle eccellenze riconosciute da TIBCO – commenta Lino Del Cioppo, CEO di Key Partner -. Si tratta di un grande risultato, un riconoscimento a tutto il nostro lavoro, che va in continuità con quanto già ottenuto lo scorso anno. Siamo una boutique che punta alla qualità dei servizi e delle soluzioni che offriamo ai nostri clienti ed è fondamentale circondarsi dei migliori partner per raggiungere risultati in grado di fare la differenza”.

La collaborazione tra Key Partner e TIBCO prosegue ormai da oltre 12 anni, durante i quali Key Partner è divenuta TIBCO Gold Partner. Centinaia sono stati i progetti sviluppati ed elaborati da Key Partner utilizzando le tecnologie TIBCO e sono quasi 1.000 le certificazioni ottenute dai propri specialisti negli ultimi 12 mesi.