Ecco i vincitori dei TIBCO Partner Excellence Award 2022

TIBCO Software ha annunciato i vincitori dei propri premi 2022 Partner Excellence Award, celebrando l’impegno continuativo e il successo del proprio ecosistema di partner. I premi sono il riconoscimento per i partner che dimostrano la propria capacità di sviluppare, commercializzare e offrire sul mercato tecnologia avanzata ai propri clienti, com’è evidenziato dalla crescita del fatturato, anno-su-anno e dalla partecipazione e contributo alla demand generation di TIBCO ed ai programmi di costruzione della pipeline.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Tony Beller, vicepresidente senior per l’ecosistema mondiale dei partner e le vendite OEM di TIBCO: «I nostri partner sono la chiave con la quale costruiamo il successo dei nostri clienti e ogni partner porta un bagaglio unico di caratteristiche che aiutano i nostri clienti nel realizzare la trasformazione digitale e sfruttare i propri dati come vantaggio competitivo. I vincitori di quest’anno dimostrano che attraverso l’impegno e l’innovazione ogni risultato è possibile. Essi comprendono che possono vincere nel proprio business solamente quando i loro clienti hanno successo e continuano a sfruttare il team di partner TIBCO, le sue risorse e i sistemi a loro disposizione».

Partner enterprise dell’anno

HCL Technologies opera a fianco di grandi aziende leader in settori primari di mercato, ed è il vincitore del premio TIBCO Enterprise Partner of the Year. Un Global Strategic Partner TIBCO per oltre 20 anni e già vincitore di un premio Partner Excellence Award. HCL ha collaborato con TIBCO nello sviluppo di tre soluzioni descritte nel TIBCO Solution Showcase. Tra queste, il framework HCL ADePT (Application Development Platform for TIBCO), Data Hallmarking e Connected Vehicles, abilitate da TIBCO. Un partner molto coinvolto fin dal 2020, HCL genera costantemente gli ACV (Annual Contract Value, valore annuale dei contratti) più elevati anno su anno, con una crescita del 100% in ACV generati dal partner lo scorso anno.

Partner di vendita SMB dell’anno

Cadeon, un fornitore di servizi di gestione dei dati e delle informazioni, è SMB Sales Partner of the Year (Partner per le vendite a small & medium business dell’anno). Un Gold Partner TIBCO, VAR (Value-Added Reseller) e vincitore di un precedente premio Partner Excellence. Cadeon ha ottenuto un incremento del 231% nelle vendite SMB e nei rinnovi. Con il proprio accreditamento TIBCO Customer Experience, CEx, Cadeon collabora con il TIBCO Professional Services Group. In qualità di membro fondatore del TIBCO Partner Advisory Council (Consiglio consultivo dei partner) e membro attivo del programma di partnership, promuove TIBCO attraverso eventi congiunti, eventi dedicati a gruppi di utenti e la TIBCO Solution Showcase (Vetrina delle soluzioni) con il proprio Cadeon Print Module convalidato per TIBCO Spotfire. Cadeon è focalizzata soprattutto sul Nord America, ma opera con clienti di tutto il mondo.

Partner Globale dell’anno

Accenture, un’azienda globale di servizi professionali, è il Partner Globale dell’anno. L’azienda ha oltre 1.000 certificazioni e 4.700 consulenti qualificati TIBCO. Con 16 anni di partnership strategica globale e l’accredito TIBCO CEx, Accenture collabora nell’ambito di soluzioni che comprendono l’accesso ai dati durante le migrazioni, la realizzazione di data lake virtuali, l’ottimizzazione dell’integrazione di applicazioni ibride, analytics visuali e data science di TIBCO e la costruzione del Market Communications Hub, presentato nel TIBCO Partner Solution Showcase. Accenture, vincitore di un precedente premio Partner Excellence Award, contribuisce in modo notevole al business di TIBCO attraverso lo sviluppo e la fornitura di soluzioni tecnologicamente avanzate che offrono un eccezionale valore ai comuni clienti.

Partner OEM dell’anno

Schlumberger, uno dei primi fornitori al mondo di tecnologia per il mercato globale dell’energia, è il vincitore del premio OEM Partner of the Year Award. La partnership tra TIBCO e Schlumberger, che ha quattro anni di vita, offre strumenti analitici avanzati che, quando vengono abbinati con le competenze di Schlumberger nei dati ed alla vasta esperienza su vari domini globali permette di arricchire i sistemi di gestione delle piattaforme petrolchimiche basate su cloud e consente di realizzare processi decisionali più veloci e più smart. La piattaforma digitale E&P (Earnings and Profits, Ricavi e profitti) DELFI è una soluzione SaaS aperta, sicura, scalabile e totalmente gestita, in grado di collegare senza difficoltà persone, dati e app nell’ambito dei processi di esplorazione, lo sviluppo, la perforazione e la produzione. Incrementando la capacità dei clienti di migliorare le prestazioni operative, gli investimenti di Schlumberger, l’innovazione e il successo ottenuto con tecnologie TIBCO sono alla base del conferimento di questo premio.

Partner dell’anno per l’Innovazione

Cognizant, un’azienda globale di servizi professionali ed un Partner Strategico Globale di TIBCO, è l’Innovation Partner dell’Anno. L’azienda aiuta i clienti a modernizzare la tecnologia, a re-immaginare i processi ed a trasformarli nell’ambito di un mondo in rapido cambiamento. Attraverso la propria profonda esperienza nell’integrazione di cloud ibridi, automazione dei processi di business e gestione delle API (Application-Programming Interface), Cognizant e TIBCO collaborano per servire clienti che sono leader nei propri mercati in tutto il mondo. Cognizant sfrutta oltre 20 acceleratori proprietari e soluzioni di business TIBCO per rispondere a importanti sfide di mercato. L’Infrastruttura SmartMigrator, inserita nella TIBCO Partner Solution Showcase, automatizza la migrazione di TIBCO BusinessWorks a tecnologia nativa cloud. Attraverso l’impiego di risorse globali e competenti, e capacità trasversali sul portafoglio TIBCO. Accreditato TIBCO CEx con più di 1.700 certificazioni TIBCO, Cognizant ha una delle organizzazioni più mature sulla tecnologia TIBCO. L’azienda ha ottenuto anche tre premi Partner Excellence negli ultimi cinque anni e ha realizzato una crescita del 100% anno su anno nel business generato da partner TIBCO.

Partner ISV dell’anno

Brytlyt, un ISV (Independent Software Vendor) che sta crescendo molto rapidamente e dotato di una visione globale, è il Partner ISV dell’Anno. L’azienda ha sviluppato una soluzione pronta da utilizzare che accelera l’esplorazione dei dati visuali tramite TIBCO Spotfire. Il proprio database back-end potenziato da una GPU (Graphic Processing Unit) si integra con i database esistenti legacy o spaziali, consentendo visualizzazioni in tempo reale con TIBCO Spotfire e analisi rapide ad-hoc di grandi insiemi di dati. Impegnata nel raggiungere un successo condiviso con TIBCO, Brytlyt rappresenta il metro di confronto per il modo in cui i partner ISV possono sfruttare l’ecosistema dei partners e le risorse marketing di TIBCO. Brytlyt ha creato rapporti con TIBCO per gestire in moto ottimale i leads ed ha generato la maggior parte delle opportunità derivanti da partner ISV e new logo dell’ultimo anno.

Leader New Logo

Behaim IT Solutions (ITS), un Gold Partner TIBCO, è il New Logo Leader di quest’anno. L’azienda ha 17 anni di esperienza TIBCO, un accredito TIBCO CEx ed è vincitrice di un precedente premio Excellence Partner. L’azienda diventata partner di TIBCO ha aiutato a definire diversi accordi di licenza con “new logo” sui settori di mercato energia e sanità. E per quanto riguarda le telecomunicazioni, Behaim ITS ha posizionato TIBCO con successo come leader nell’integrazione basata su cloud. Complessivamente, le registrazioni new logo di Behaim sono cresciute del 100% e le registrazioni originali del 223%. Il proprio adattatore geospaziale, presente nella vetrina delle soluzioni dei partner TIBCO Partner Solution Showcase collega dati geospaziali alle soluzioni di Messaging TIBCO.

Esperto di engagement TIBCO

Key Partner, un integratore digitale focalizzato nell’innovazione, con competenze importanti nell’ambito della gestione applicativa è stato riconosciuto “l’Esperto di Engagement TIBCO” per il secondo anno consecutivo. L’azienda possiede una profonda conoscenza della tecnologia TIBCO e continua ad investire in campagne di co-marketing e di demand generation. Key Partner ha il proprio accreditamento CEx ed ha ottenuto quasi 1.000 certificazioni. La propria soluzione ApiShare, visibile nel TIBCO Partner Solution Showcase, è un servizio orientato al business che offre ad ogni cliente una vista ad alto livello del proprio ecosistema di API e gli strumenti per governare l’infrastruttura.

Partner dell’anno per Asia Pacifico e Giappone

Wipro, un’azienda attiva nei servizi tecnologici e nella consulenza è il Partner dell’Anno per Asia Pacifico e Giappone. La propria organizzazione Wipro FullStride Cloud Service è un Partner Globale Strategico di TIBCO con oltre 700 specialisti TIBCO e più di 500 certificazioni. La soluzione Wipro MFTaaS (Managed File Transfer-as-a-Service), nella Partner Solution Showcase, consente l’integrazione senza problemi tra i sistemi B2B dei partner e le applicazioni enterprise. In collaborazione con TIBCO, Wipro ha anche lanciato una seconda Vetrina delle Soluzioni, Automated Shelf Replenishment (riempimento automatico degli scaffali), che unisce la computer vision e soluzioni TIBCO per aiutare il settore del retail a migliorare l’efficienza nel “riempimento degli scaffali”.

Partner dell’anno per Europa, Medio Oriente e Africa

Apgar, un’azienda leader nella consulenza sui dati, che offre supporto alle società di varie dimensioni per la costruzione di una base dati affidabile, è il Partner dell’Anno per Europa, Medio Oriente e Africa. Un Gold Partner TIBCO e detentrice di un accreditamento TIBCO CEx. Apgar è impegnata nel co-marketing e nello sviluppo del mercato, collabora a livello internazionale con i team TIBCO di vendita ed anche nelle fasi di realizzazione dei progetti. Inoltre collabora nell’ambito delle comunità TIBCO ed è ai primi posti nelle certificazioni sulla piattaforma TIBCO Unify. Apgar ha anche una profonda esperienza su grandi progetti di implementazione TIBCO. Apgar ha due soluzioni convalidate inserite nel TIBCO Partner Solution Showcase. La piattaforma Apgar MDM Finance che consente alle società di servizi finanziari di governare, convalidare e tracciare tra varie sorgenti dati i “master data” e permetterne un consolidamento. La più recente, Data Catalog, è una soluzione altamente competitiva di gestione e governo dei dati basata su tecnologia TIBCO. Anno su anno, Apgar continua a riportare un Valore Annuale dei Contratti in costante crescita.

Partner dell’Anno per l’America Latina

AxxiS Consulting, un’azienda di servizi professionali, è il Partner dell’Anno per l’America Latina. Con TIBCO, ha concluso uno dei maggiori contratti in termini di Valore Totale del Contratto (Total Contract Value) in America Latina, dimostrando che i prodotti TIBCO offrono tecnologia innovativa, con elevato supporto ed affidabilità nettamente migliori rispetto alle alternative open source. La soluzione AxxiS in collaborazione con TIBCO permette di integra sistemi e dati multipli in tempo reale in ambito utility per supportare la distribuzione di energia, la fatturazione, l’approvvigionamento ed un migliore servizio clienti.

Partner dell’Anno per l’America del Nord

Sage IT, un leader nella business transformation e optimization, è il Partner dell’Anno per il Nord America. L’azienda ha accresciuto il valore dei clienti TIBCO Nordamericani dimostrando che i clienti possono migrare senza problemi al cloud di propria scelta grazie a TIBCO Cloud Integration, ed un acceleratore di migrazione al cloud Sage IT inserito nella Solution Showcase. Un’altra offerta nella vetrina delle Soluzioni è SaFHIR, un’infrastruttura che permette di accelerare l’interoperabilità nella Sanità costruita sulla base degli standard HL7 – FHIR. Sage IT, un partner accreditato TIBCO CEx è vincitore di un precedente premio all’innovazione, ed ha accresciuto il proprio ACV anno su anno del 366%, con una crescita solida nel business generato dai partners.

Partner Federal dell’Anno

Carahsoft Technology, un master government aggregator che lavora con TIBCO Federal per offrire soluzioni alle amministrazioni federali, statali e locali, è il Partner Federal dell’Anno. Carahsoft è fondamentale nella conduzione di attività di generazione della domanda e nell’espandere la pipeline di TIBCO nel settore pubblico attraverso un piano di marketing integrato che comprende webinar, contenuti di “thought leadership” ed eventi locali. Inoltre, Carahsoft aiuta TIBCO ad accrescere la conoscenza delle soluzioni da parte dei partner attraverso sessioni di formazione, i cui risultati hanno contribuito a migliorare il fatturato di TIBCO Federal nell’ultimo anno.