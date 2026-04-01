CX-A: la nuova famiglia Epson di robot a 6 assi

Epson annuncia il lancio della nuova serie CX-A, una gamma di robot industriali a 6 assi ad alte prestazioni progettata per offrire maggiore precisione, tempi di ciclo più rapidi e maggiore affidabilità in un’ampia gamma di applicazioni di produzione e logistica.

Basandosi sulla leadership di lunga data di Epson nella robotica SCARA, la serie CX-A segna per l’azienda giapponese un’espansione significativa del portafoglio di robot industriali, consentendo agli integratori di sistemi e ai produttori di affrontare le applicazioni multiasse più impegnative in vari settori: automotive, elettronica, medicale, logistica, lavorazione di plastica e metalli.

La serie CX-A è disponibile in 18 configurazioni diverse, tutte basate su un unico ingombro compatto, con opzioni di carico utile di 4 e 7 kg e lunghezze dei bracci da 600 a 900 mm. Ciò consente una facile integrazione nelle linee di produzione esistenti, massimizzando l’efficienza dello spazio di lavoro.

Le principali caratteristiche tecniche di CX-A includono:

– ampliamento degli intervalli di movimento, per ridurre l’inutile riorientamento del braccio e il rischio di collisione;

– maggiore robustezza e rigidità grazie alla riprogettazione del polso del robot;

– ripetibilità e precisione del percorso migliorate, testate secondo la norma ISO 9283;

– flangia standard ISO 9409-1, per garantire la compatibilità con i comuni dispositivi terminali;

– grado di protezione IP67 sull’intera linea CX-A, oltre alle varianti per camera bianca e ESD;

– tecnologia GyroPlus™ di controllo del movimento, che migliora la stabilizzazione e riduce i tempi di ciclo;

– encoder senza batteria, cablaggio ridotto e installazione semplificata;

– consumo energetico inferiore rispetto ai precedenti modelli della serie C.

I robot CX-A sono completamente compatibili con il controller Epson RC800-A e con il software RC+ 8, supportando le funzioni di Safe Robot Motion e le funzioni di automazione avanzate.

“Con la serie CX-A − ha commentato Volker Spanier, Head of Automation di Epson Europa − stiamo mettendo un punto fermo nel mercato dei robot a 6 assi. Abbiamo unito la nostra tradizionale precisione con una maggiore robustezza, un controllo del movimento più intelligente e un’architettura di sistema altamente flessibile. La serie CX-A offre ai nostri clienti e partner una piattaforma di automazione potente e pronta per il futuro.”

La serie CX-A è stata progettata per supportare sia nuovi progetti di automazione sia semplici retrofit da robot Epson serie C esistenti, per aiutare i clienti a proteggere gli investimenti precedenti e a migliorare le prestazioni.

I robot a 6 assi della serie Epson CX-A saranno disponibili in Europa a partire da aprile 2026 attraverso i distributori autorizzati e i partner integratori di sistemi di Epson.