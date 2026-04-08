Epson annuncia due nuovi scanner wireless per piccole aziende e professionisti

Epson annuncia WorkForce ES-550W e ES-590W, due nuovi scanner documentali A4 wireless progettati per dare alle piccole imprese, ai professionisti e agli utenti home office una digitalizzazione dei documenti ad alta velocità, intelligente e versatile.

Realizzati per gli ambienti di lavoro ibridi, oggi sempre più diffusi, entrambi i modelli combinano una scansione fronte/retro veloce, una gestione dei supporti avanzata e la connettività wireless, consentendo così agli utilizzatori di digitalizzare, organizzare e condividere i documenti senza problemi su tutti i dispositivi e in tutte le sedi.

ES-550W ed ES-590W hanno prestazioni elevate, con velocità di scansione fino a 45ppm (90ipm)(1) e un alimentatore automatico di documenti da 100 fogli, che li rende ideali per l’acquisizione di grandi volumi di documenti.

Progettati all’insegna della versatilità, entrambi i modelli supportano un’ampia gamma di originali: dai piccoli biglietti da visita (50,8 mm) ai documenti lunghi fino a 6.096 mm, con grammature da 27 a 413 g/m2, così è possibile digitalizzare qualsiasi cosa con un unico dispositivo, dalle ricevute sottili ai documenti più spessi.

“Le piccole imprese e i professionisti – ha dichiarato Kevin Dobson, Product Manager di Epson Europe – hanno bisogno di strumenti veloci e intuitivi che si adattino a flussi di lavoro versatili. Questi nuovi modelli permettono di eseguire scansioni ad alte prestazioni con l’intelligenza, la connettività e l’affidabilità necessarie per non interrompere il lavoro.”

Prestazioni elevate, funzionalità evolute e semplicità d’uso

ES-550W è dotato di connettività Wi-Fi e USB, che consente di eseguire scansioni tramite PC, Mac, smartphone o tablet utilizzando le app Epson ScanSmart e Smart Panel. Diverse funzionalità specifiche, come il rilevamento a ultrasuoni della doppia alimentazione, i sensori di protezione della carta e il rilevamento dello sporco sul vetro, aumentano il livello di affidabilità aiutando a prevenire gli errori di alimentazione e garantendo scansioni di qualità costante.

A queste caratteristiche, il modello ES-590W aggiunge una maggiore usabilità e funzionalità autonome. Il display touchscreen con diagonale da 10,9 cm consente di operare in modo intuitivo e senza PC, permettendo agli utenti di eseguire scansioni direttamente su e-mail, cartelle di rete, dispositivi USB e servizi cloud senza bisogno di un computer. Grazie alla funzionalità ScanWay, gli utenti possono inviare i documenti direttamente ai servizi cloud come Google Drive, Dropbox, OneDrive e SharePoint, migliorando l’efficienza del flusso di lavoro e riducendo la dipendenza da dispositivi intermedi.

ES-590W offre anche una maggiore flessibilità di rete, con configurazione tramite touchscreen, app mobile o interfaccia web, oltre alla connessione Bluetooth Low Energy (BLE) per una configurazione semplificata, rendendolo adatto sia a singoli utenti che a piccoli team.

Entrambi gli scanner condividono una robusta piattaforma hardware progettata per garantire affidabilità ed efficienza. Le caratteristiche includono:

− scansione fronte/retro a un solo passaggio con doppio sensore di immagine;

− ADF da 100 fogli e ciclo di lavoro giornaliero di 5.000 pagine per prestazioni costanti;

− ampia compatibilità con i supporti per ridurre la necessità di dispositivi aggiuntivi;

− tecnologia avanzata di elaborazione delle immagini, tra cui ritaglio automatico, correzione dell’inclinazione e rimozione delle pagine bianche;

− funzionalità OCR per creare PDF ricercabili e documenti Office modificabili.

Inoltre, il sistema Epson di rilevamento dello sporco sul vetro monitora continuamente le condizioni dello scanner durante il funzionamento, avvisando gli utenti della presenza di contaminazione e contribuendo a ridurre la ripetizione delle scansioni e i tempi di inattività.

Epson WorkForce ES-550W e ES-590W sono disponibili da aprile.