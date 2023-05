realme 11 Pro Series 5G è disponibile in Cina

Realme ha lanciato realme 11 5G in Cina: la nuova serie che comprende realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. Il nuovo e sorprendente design di entrambi i modelli è stato creato in collaborazione con Matteo Menotto, ex Print and Textile designer di Gucci.

La serie numerica di realme ha raggiunto 50 milioni di spedizioni in tutto il mondo, contribuendo al raggiungimento della vendita di 100 milioni di unità. Inoltre, anche questa nuova serie abbraccia la filosofia del brand: “No Leap-forward innovation, no product release”.

Infatti, realme 11 Pro+ 5G è il fiore all’occhiello dell’anno con la prima fotocamera SuperZoom da 200MP al mondo, la più performante per fascia di prezzo. Questo prodotto non solo è in grado di offrire esperienze di fotografia rivoluzionarie in termini di zoom, pixel elevati e altro ancora, ma vanta anche incredibili miglioramenti nel design, nella durata della batteria, nella memoria e in molti altri aspetti.

Come dichiarato da Francis Wong, CEO di realme Europe, “Per l’industria degli smartphone, la battaglia per il rapporto qualità-prezzo è giunta al termine. È iniziata l’era del rapporto qualità-prestazioni. realme sarà in prima linea nel fornire prodotti con un buon rapporto qualità-prestazioni e porterà continuamente prodotti all’avanguardia ai nostri consumatori”.

La prima fotocamera con SuperZoom da 200MP al mondo con zoom lossless 4x

Per garantire un’esperienza fotografica di livello, l’ultimo nato è dotato di un sensore SuperZoom Samsung ISOCELL HP3 aggiornato, un sensore di grandi dimensioni da 1/1,4 pollici e un’ampia apertura f/1,69. Il realme 11 Pro+ 5G supporta anche l’uscita diretta da 200MP: ogni pixel contribuisce in questo modo alla qualità dell’immagine finale.

Fotografare diventa un gioco da ragazzi molto più divertente con realme 11 Pro+ 5G, poichè sfrutta la tecnologia di zoom in-sensor per supportare uno zoom lossless 4×, consentendo di scattare foto ad altissima risoluzione a distanza. È stata, inoltre, aggiunta la funzione Auto-zoom: con un solo tocco, il telefono riconoscerà automaticamente l’area selezionata e zoomerà in modo intelligente con un angolo perfettamente inquadrato.

realme 11 Pro+ 5G offre impostazioni da fotocamera premium, con SuperOIS, Super NightScape, Moon Mode e Starry Mode Pro, che permettono all’utente una maggiore libertà nell’esprimere la propria personalità. Gli utenti possono esplorare il mondo e scoprire il piacere della fotografia grazie alla fotocamera Frontale Sony da 32MP, alla modalità Super Group Portrait, a quella One Take e ad altre funzioni, oltre alla modalità Street Photography 4.0, molto apprezzata dagli utenti.

realme 11 Pro+ 5G: il design di lusso della cover posteriore ispirato da Gucci Prints

La serie realme 11 si è rinnovata, non solo per il comparto fotografico, ma anche dal punto di vista estetico. Sunrise Beige, Oasis Green e Astral Black – in totale tre varianti di colore – sono stati sviluppati dal realme Design Studio in collaborazione con il noto designer Matteo Menotto, per rendere accessibile un design di prestigio ai giovani di tutto il mondo.

Il Sunrise Beige trae la sua ispirazione estetica dalla città della moda: Milano. Il designer ha catturato il momento più suggestivo ed effimero di una giornata, quando la luce del sole avvolge un edificio classico su entrambi i lati con una tenue tonalità dorata. Il realme 11 Pro+ 5G mostra una lavorazione d’eccellenza nelle sue rifiniture: il design delle cuciture tridimensionali, che ricordano quelle realizzate a mano, mette in risalto la texture di alto livello, mentre la pelle di lychee combinata con la texture intrecciata tridimensionale, offre una finitura unica e di tendenza.

Oltre alla fotocamera e al design, realme 11 Pro+ 5G si distingue in quanto potente “tuttofare”, con una ricarica Supervooc da 100We una batteria da 5000 mAh. È dotato di un display curvo da 120Hz con 2160Hz – la più alta frequenza dimming del settore e la prima regolazione automatica della luminosità a 20.000 livelli.

realme 11 Pro 5G: PWM Dimming premium da 2160Hz con Display Curvo

realme 11 Pro 5G è dotato della stessa configurazione premium del display di realme 11 Pro+5G. Il display curvo da 120Hz vanta il primo PWM dimming da 2160 Hz al mondo. realme 11 Pro 5G è inoltre dotato di schermo Sunlight Screen e di regolazione automatica della luminosità a 20.000 livelli, ottenendo due prestigiosi certificati di protezione degli occhi dal TÜV Rheinland per la sua attenzione al comfort e alla sicurezza degli utenti.

Oltre all’innovativa tecnologia dello schermo, l’ultimo nato eredita anche l‘estetica di realme 11 Pro+ 5G. Il motivo principale è riprodotto in tre colori: Sunrise Beige, Oasis Green e Astral Black, ognuno dei quali emana lusso ed eleganza. La nuova versione supporta l’uscita diretta da 100 MP, lo zoom lossless 2×, la modalità Auto-Zoom, la modalità Super NightScape e la modalità Street Photography 4.0.

Grazie alle sue elevate prestazioni, al basso consumo energetico e all’enorme spazio di archiviazione, l’ultimo arrivo in casa realme è un vero smartphone di punta. Dotato di processore Dimensity 7050 5G, presenta una memoria da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. L’inclusione di una ricarica Supervooc da 67W + 5000 mAh, realme UI 4.0 e altoparlanti Dual Dolby Atmos migliorano ulteriormente l’esperienza affidabile e di alta qualità.