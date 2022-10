Cyber Security partership tra Cyberoo ed Euro Informatica

Cyberoo, pmi innovativa quotata sull’EGM (Euronext Growth Milan), specializzata in cyber security per le imprese, ed Euro Informatica, nata nel 1993 e ad oggi storica realtà veneta del mercato dell’ICT, hanno siglato una partnership strategica per la commercializzazione delle soluzioni evolute di cyber sicurezza MDR (Managed Detection & Response) di Cyberoo.

L’accordo permetterà a Cyberoo di consolidare ancora, in linea con la strategia di go to market, in particolare il proprio posizionamento nel Nord del Paese. Euro informatica, che ad oggi garantisce il supporto ad oltre 30.000 dispositivi (tra client, server, firewall e sistemi di backup), potrà così aggiornare la propria offerta commerciale e rispondere alle crescenti necessità dei clienti.

La scelta di proporre i servizi Cyberoo, focalizzandosi in particolare su quelli innovativi di MDR, si è determinata principalmente per la necessità di proteggere maggiormente la continuità del business dei propri clienti, in modo costante (24/7) e lungo l’intero ecosistema IT.

Particolarmente apprezzata anche la soluzione “sonni tranquilli”, il sistema intelligente e proattivo Cyberoo per la soluzione di incidenti informatici che opera azioni di bonifica senza l’intervento dell’operatore, anche in orari notturni e in modalità istantanea.

“L’accordo con Euro Informatica rappresenta un ulteriore forte consolidamento delle nostre attività nel Nord Italia, in particolare nel Nord Est – ha dichiarato Davide Cignatta, Consigliere e Channel Development Director di Cyberoo –. Il fatto che abbiano scelto di arricchire la loro offerta di servizi gestiti con le nostre soluzioni evolute e innovative MDR conferma le crescenti necessità delle aziende di ripensare a 360° la gestione della cyber sicurezza e la bontà delle nostre soluzioni”.

“La partnership con Cyberoo – dichiara Massimiliano Destefanis, socio fondatore di Euro Informatica – conferma l’ascolto e l’attenzione continua alle esigenze dei clienti che sempre più ci richiedono servizi tempestivi di protezione dalle minacce cyber, servizi e protezione che con l’accordo con Cyberoo saremo in grado di estendere in modalità 24/7 e, di conseguenza, ulteriormente migliorare le nostre capacità di presidio.”