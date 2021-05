A Erdweg, nel land della Baviera, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), esperto in connettività in fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura, ha completato con successo un progetto di cablaggio avanzato per una scuola, nell’ambito del “DigitalPakt Schule”, programma finanziato a livello federale.

Il sistema PreCONNECT smartNET, introdotto dall’azienda all’inizio del 2021, fornisce ora alle classi elementari e medie Erdweg una rete a prova di futuro, flessibile e ampliabile.

Con il “DigitalPakt Schule” (Patto digitale per le scuole), il governo federale incentiva i Länder (Stati) federali e i comuni a investire nell’infrastruttura dell’istruzione digitale. L’obiettivo del patto, infatti, è proprio realizzare una infrastruttura scolastica digitale moderna e completa.

A Erdweg accesso WLAN in tutte le classi

Nella scuola elementare e media Erdweg del distretto di Dachau (Baviera), dove frequentano in tutto 370 studenti, il piano prevedeva l’installazione di un nuovo tipo di rete dati per collegare i punti di accesso WLAN in tutte le classi e nelle aule dedicate allo studio di materie specifiche dell’edificio, oltre ad altri dispositivi di rete quali PC e laptop. La nuova sfida era coordinare le misure di costruzione durante le lezioni scolastiche in presenza, anche se limitate a causa della pandemia.

Rosenberger OSI ha collaborato a fianco a fianco con i partner locali sul progetto coordinando le singole fasi di realizzazione, che si sono svolte senza alcun intoppo.

Progetti con una pianificazione estesa

Il progetto è iniziato nel mese di agosto 2020 con un sopralluogo, una pianificazione della fattibilità e una stima dei costi. Dopo l’appalto, a seguito di una gara pubblica ristretta, nel mese di gennaio 2021 è avvenuta l’installazione dell’infrastruttura con la posa dei cavi, comprese le misure di ingegneria strutturale come le perforazioni delle pareti, l’apertura delle paratie antincendio e i lavori di attivazione della rete.

Per l’infrastruttura di cablaggio Rosenberger OSI ha scelto il suo concept innovativo PreCONNECT smartNET che offre la possibilità di espandere dinamicamente la larghezza di banda e di assegnare individualmente le velocità dei dati all’interno di un edificio in base ai reparti o ai processi.

Il concept intelligente di smartNET permette anche di ridurre al minimo le lunghezze dei cavi di rame terziari risparmiando considerevolmente sui costi rispetto al cablaggio strutturato tradizionale. Questo è reso possibile dall’uso di distributori per uffici che portano la tecnologia in fibra ottica a prova di futuro più vicino all’utente finale.

Ampliamenti del cablaggio futuri

Il progetto è stato completato con successo lo scorso mese di aprile senza restrizioni nella gestione delle attività quotidiane della scuola. Risultato: tutte le aule e le sale delle varie materie sono state dotate di connessioni utente, ponendo così le basi per una WLAN completa in tutta l’area didattica della scuola.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI: «Siamo lieti di poter sostenere la DigitalPakt Schule e di aver completato con successo il primo step con la scuola elementare e media Erdweg. Grazie al nostro sistema innovativo smartNET, anche i futuri ampliamenti della rete saranno possibili in modo semplice».

Per Christian Blatt, sindaco del comune di Erdweg e presidente dell’associazione scolastica Erdwegs: «La trasformazione digitale non è più un tema futuro o lontano, da tempo ha guadagnato slancio. Questo vale per molti settori della società e, naturalmente, anche per le scuole. L’implementazione di successo del progetto della società Rosenberger OSI, forma un’infrastruttura affidabile per la creazione di una rete wireless completa nelle aule della scuola elementare e media».