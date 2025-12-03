Dior innova la logistica della supply chain con Scandit e Hardis WMS

Scandit, specialista nello smart data capture, e Hardis Supply Chain, tra i principali fornitori di software per la supply chain, annunciano una collaborazione con Dior per innovare le operazioni di magazzino, ottimizzando i flussi di lavoro grazie a informazioni in tempo reale.

Un’impeccabile gestione degli ordini è fondamentale per l’esperienza dei clienti di Dior. MatrixScan Count di Scandit, integrato nel software di gestione magazzino Hardis WMS (precedentemente Reflex WMS), garantisce l’affidabilità della catena logistica tra magazzini e negozi, riducendo i tempi di controllo delle spedizioni dell’85%. Con MatrixScan Count, i team di magazzino ora acquisiscono più codici a barre contemporaneamente tramite l’app di preparazione degli ordini di Dior, migliorando l’efficienza operativa. I dati acquisiti vengono verificati in Hardis WMS e le informazioni appaiono immediatamente sullo schermo grazie alla realtà aumentata (AR), offrendo agli operatori una visione chiara e intuitiva delle attività da svolgere.

Inoltre, MatrixScan Find viene implementato durante il processo di preparazione degli ordini in magazzino e gli aggiornamenti dei prezzi in negozio per individuare facilmente l’articolo corretto tramite realtà aumentata. Attualmente si tratta di un processo manuale; MatrixScan Find apporterà maggiore velocità e precisione del processo per i dipendenti del negozio.

I vantaggi per Dior di aver scelto Scandit

Con Scandit e Hardis WMS implementati sui computer palmari, gli operatori hanno la possibilità di automatizzare una varietà di altri flussi di lavoro di magazzino, inclusa la ricezione sui dispositivi in uso. È possibile leggere codici a barre danneggiati, stampati male e persino parzialmente visibili, aumentando la produttività e semplificando le attività quotidiane grazie alla scansione avanzata dei codici a barre basata sull’intelligenza artificiale di Scandit.

“La visione di Dior dimostra come la smart data capture possa rivoluzionare la logistica”, ha commentato Samuel Mueller, CEO e co-fondatore di Scandit. “La nostra partnership con Dior e Hardis Supply Chain è un esempio di come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata possano essere combinate per fornire agli operatori informazioni in tempo reale, migliorare i processi operativi tradizionali e creare una vera innovazione nella supply chain, il tutto senza la necessità di un’infrastruttura hardware aggiuntiva”.

“In Hardis, integriamo tecnologie innovative come quelle di Scandit per migliorare sia le prestazioni che l’esperienza dell’utente. Il progetto con Dior è un perfetto esempio di questo approccio: una partnership tecnologica al servizio dell’eccellenza operativa di un cliente prestigioso”, ha dichiarato Florent Boizard, direttore generale di Hardis Supply Chain.

Sviluppi futuri

I piani futuri di Dior sono volti ad accelerare ulteriormente l’inserimento di nuovi dipendenti e lavoratori temporanei, ad esempio durante i picchi stagionali, garantendo un apprendimento veloce e semplice dei processi e l’utilizzo delle soluzioni indipendentemente dal ruolo, dal mandato e dal flusso di lavoro. Inoltre, è prevista l’implementazione della nuova soluzione MatrixScan Count di Scandit per l’inventario in tutti i centri di distribuzione che operano con Hardis WMS a livello mondiale.