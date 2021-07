Sonepar Italia, azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, ha aperto oggi a Marcianise (CE) un nuovo punto vendita. L’azienda, che conta in Italia oltre 150 punti vendita, 2000 dipendenti e un fatturato 2020 di circa 800 milioni di euro, fa parte del gruppo francese Sonepar.

Sonepar Italia ha trasferito qui il negozio prima presente a Casagiove, per scegliere di aprire uno store più grande e moderno, con esposizione self service e con nuovo layout, collocato in una posizione strategica e di passaggio nella zona commerciale di Marcianise, vicino al casello autostradale; il punto vendita si trova sulla strada provinciale 335, al km 20.600. Nell’ampio parcheggio antistante è presente una stazione di ricarica elettrica a disposizione per tutti coloro che vorranno fare un pieno.

Nel punto vendita di Marcianise 6 figure qualificate con profilo tecnico – commerciale, saranno a disposizione dei professionisti che operano sul territorio.

“Sonepar è da sempre presente profittevolmente nel Sud – dichiara il Direttore divisione Sud e Isole di Sonepar Italia, Giovanni Mazza – . Inauguriamo oggi una stagione di investimenti, puntando al rinnovamento di molti store e su nuove aperture per rafforzare la nostra presenza in queste regioni. Auspichiamo che i clienti apprezzeranno il nuovo punto vendita, modernissimo e a libero servizio, è il primo, presente al Sud, ad essere aperto con questo nuovo concept”.

“Siamo molto soddisfatti per quanto stiamo realizzando sul Casertano – commenta il Responsabile Vendite di Campania, Basilicata e Molise di Sonepar Italia, Salvatore Longobardi – , un territorio molto attivo che si distingue per le iniziative e i cantieri attivi e per i tanti professionisti che conosciamo. Questo è un periodo di forte ripresa ed è importante valorizzare la nostra presenza qui”.

Nello store di Marcianise i clienti potranno saltare la fila in cassa, perché è attivo il nuovo servizio QR Order. Sui cartellini degli scaffali sono presenti codici a barre che, scansionati tramite smarthone con l’App Sonepar Italia, permettono al cliente di visualizzare caratteristiche tecniche e prezzi riservati del prodotto scelto. A fine spesa, una volta scansionati tutti i codici, l’APP genererà un QR code che andrà mostrato in cassa per ritirare velocemente la bolla di accompagnamento.