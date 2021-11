Sunell Italia: nuove telecamere FULL COLOR con deterrenza attiva

Tra le numerose novità che Sunell Italia presenterà alla fiera della Sicurezza 2021 a Milano, dal 22 al 24 Novembre, desta attenzione la gamma di telecamere FULL COLOR, IP e HDVI da 4MP a 8MP/4K.

Rispetto alle telecamere convenzionali, la gamma FULL COLOR lavora in modo ottimale anche in condizioni critiche di illuminazione, dove normalmente risulta difficile distinguere in modo nitido persone, oggetti o veicoli.

La visione a colori resta attiva anche nei casi dove, una telecamera normale, utilizzerebbe gli infrarossi e la visione notturna in b/w, rendendo disponibili all’utente particolari importanti per il riconoscimento delle scene e delle persone.

I colori delle nuove FULL COLOR hanno una qualità altissima grazie a sensori con sensibilità e tecnologia elevati.

La telecamera SN-IPR8080DQAN-Z è un modello 8MP/4K, disponibile anche in 4MP nella versione SN-IPR8040DQAN-Z, a deterrenza attiva, con analisi video integrata, in grado di inviare segnalazioni ottiche e acustiche locali in caso di allarme, con lo scopo di disorientare il responsabile dell’intrusione.

Sunell è una azienda cinese Hi-Tech internazionale, di proprietà privata della famiglia Wu, specializzata dal 1997 in tecnologia per la videosorveglianza. Grazie ad una R&D italiana, Sunell Italia è in grado di sviluppare prodotti e tecnologie innovative e fornire soluzioni italiane sulla base del know-how e della esperienza storica della Corporation. Il cloud utilizzato da Sunell è in Italia, ad elevata protezione dalle intrusioni e con un sistema di hyperconvergenza su 8 server per garantirne sempre l’affidabilità.

Caratterizza l’operato di Sunell l’impegno etico e la dimostrazione più concreta si è avuta lo scorso anno, in emergenza Covid 19, quando l’azienda, che aveva già sviluppato due anni prima l’unico prodotto specifico per la lettura della temperatura corporea di gruppo (fino a 45 persone), ha offerto, anche in Italia, il proprio prodotto alla metà del prezzo di listino per permetterne l’utilizzo non solo nelle strutture prioritarie quali Governo, Aeroporti, Ferrovie, Militari ed Enti pubblici, Ospedali etc, ma anche alla numerose grandi aziende private che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nella gestione degli accessi.

L’offerta Sunell Italia comprende prodotti nei settori della videosorveglianza, del controllo degli accessi, della sicurezza antintrusione, videocitofonia IP e home/building automation.

Sunell è tra le aziende leader in Cina anche per l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale per il riconoscimento facciale ed è stata premiata dal governo di Shenzhen tra le “Top 100 Enterprise Software” e “Honesty Enterprise”. I prodotti sono ampiamente utilizzati in oltre 100 Paesi e sono accreditati dallo stesso esercito cinese.

In Italia, Sunell è uno dei principali player anche per la fornitura di telecamere e videoregistratori IP e analogici multistandard. Dal 2019, la Corporation ha scelto di entrare nel mercato italiano direttamente con la organizzazione commerciale Sunell Italia basata su una rete di distributori qualificati.

La sede direzionale Sunell Italia è a Rho (Milano), il sito amministrativo e logistico è a Catania, con oltre 10.000 mq coperti con magazzino automatico e personale al lavoro su due turni per garantire consegne celeri entro le 48 ore sia in Italia che in Europa. I prodotti, sempre aggiornati e di ultima generazione, sono il risultato evolutivo di un R&D department di oltre 200 addetti. Certificazioni: ISO9001, ISO14001 e OHSAS18000 e anche RoHS, CE, FCC, CMA. Ogni apparecchio viene testato con sistemi ad alta precisione.