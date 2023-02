Extreme Networks, membro della NASCAR Technology Partner Platform, una comunità esclusiva di aziende tecnologiche che collaborano per far evolvere l’industria delle corse verso nuovi livelli di innovazione e successo, superando i confini tecnologici, ha annunciato di aver completato l’installazione della rete Wi-Fi 6 all’aperto in cinque circuiti NASCAR.

Gli autodromi statunitensi della National Association for Stock Car Auto Racing – Darlington Raceway, Daytona International Speedway, Martinsville Speedway, Richmond Raceway e Talladega Superspeedway – sono tra i più grandi impianti sportivi per il numero degli spettatori.

Basti pensare che Daytona International Speedway è una struttura che comprende un circuito di 2,5 miglia e che, pertanto, ha richiesto l’installazione di qualcosa come quasi 2.100 access point.

Un simile dato rende la Daytona International Speedway la più grande struttura sportiva all’aperto interamente coperta da una rete Wi-Fi per la quale Verizon Business ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’integrazione tecnologica e dei servizi di questo progetto.

Wi-Fi 6 all’aperto sui circuiti NASCAR: i punti-chiave dell’implementazione