Computer Gross si aggiudica il Netcomm Award 2024

Si è svolto il 9 ottobre, a Milano, l’evento di premiazione del Netcomm Award 2024, il premio promosso da Netcomm che valorizza e premia le eccellenze dell’e-commerce in Italia, che ha visto Computer Gross come vincitore assoluto di questa edizione.

Computer Gross ha inoltre ricevuto altri tre preziosi riconoscimenti nelle categorie B2B, Omnichannel e nei Servizi di Logistica, grazie alla capacità di innovazione nel settore dell’e-commerce B2B che mira a garantire un’esperienza omnicanale che integra online e offline, supportando 15 store fisici e 15.000 rivenditori proprio attraverso la sua logistica avanzata e l’investimento in marketing mirato. Valorizzata la capacità di fornire un’esperienza utente personalizzata e immersiva attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e di una dashboard su misura.

“L’edizione 2024 di Netcomm Award ha valorizzato ancora una volta le realtà più innovative del digital retail italiano, con particolare attenzione alla capacità di integrare le tecnologie più avanzate nei modelli di business per incontrare le esigenze dei consumatori. Nel complesso panorama del commercio attuale, le eccellenze dell’e-commerce si distinguono per la capacità di migliorare l’esperienza del cliente, fornendo un servizio personalizzato e multicanale che integra le realtà online e offline, senza mai dimenticare l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Computer Gross è un esempio di come, grazie a un costante impegno verso l’introduzione di strumenti innovativi come l’IA e le dashboard personalizzate, sia possibile fornire ai propri clienti un servizio completo, integrato e coinvolgente. Siamo orgogliosi di aver dato spazio a tutte le realtà che si sono distinte in questa edizione del premio. Queste aziende rappresentano una fonte di ispirazione e un modello da seguire in termini di capacità di comprendere a fondo le esigenze dei consumatori e offrire servizi innovativi di alta qualità”, ha commentato Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.

“Questo premio ha un grande valore per noi, poiché rappresenta il risultato di un investimento che il nostro gruppo ha avviato tre anni fa, in un percorso di digital transformation orientato alla centralità dell’esperienza cliente, da sempre uno degli asset chiave per Computer Gross. L’introduzione di strumenti innovativi, come la dashboard personalizzata e l’intelligenza artificiale, ha trasformato il nostro e-commerce in un tassello fondamentale della nostra strategia omnichannel, rafforzando il nostro valore all’interno dell’intera catena”, afferma Francesco Bugli, Digital Platforms Manager di Computer Gross.