Comunicare diventa più semplice e sicuro con WAVE PTX di Motorola Solutions

Alcuni settori sono formati da più squadre di lavoro che necessitano di una comunicazione efficace per collaborare in modo ottimale. Nel settore dell’hospitality, la gestione di team ampi e distribuiti, insieme alla necessità di garantire sicurezza e offrire un servizio eccellente, rappresenta una sfida costante. Coordinare in modo efficace il personale, migliorare la produttività e rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti sono elementi essenziali per il successo di hotel, ristoranti, attrazioni turistiche e luoghi di intrattenimento. Le strutture devono affrontare queste sfide mantenendo al contempo il controllo dei costi e assicurando un’esperienza di qualità per gli ospiti.

WAVE PTX di Motorola Solutions offre una soluzione innovativa per rispondere a queste esigenze. Basata sul sistema Push-to-Talk (PTT), questa tecnologia consente una comunicazione istantanea, sia individuale che di gruppo, su più dispositivi e reti. WAVE PTX permette di inviare messaggi multimediali, monitorare in tempo reale la geolocalizzazione del personale e garantire una comunicazione continua senza barriere di rete. Il tutto con un costo definito e controllabile, senza la necessità di infrastrutture complesse.

I benefici che WAVE PTX

Hotel: ottimizzare l’esperienza degli ospiti

Nel settore alberghiero, WAVE PTX permette al personale di mantenere una comunicazione rapida e fluida tra i vari reparti, come reception, manutenzione e servizi in camera. Grazie alla possibilità di operare senza interruzioni su reti Wi-Fi o cellulari, WAVE PTX assicura una copertura continua in tutta la struttura. Inoltre, l’integrazione con smartphone, PC e altri dispositivi crea un sistema di comunicazione unificato che migliora la gestione delle attività, riducendo i tempi di risposta e garantendo una risoluzione tempestiva dei problemi. Questo approccio migliora l’esperienza degli ospiti, contribuendo a una gestione più efficace dell’hotel. Stadi, cinema e parchi divertimento: sicurezza e coordinamento efficiente

In ambienti ad alta affluenza come stadi, cinema e parchi divertimento, WAVE PTX fornisce una soluzione di comunicazione sicura ed efficiente. Il personale può restare costantemente connesso, passando senza interruzioni tra reti Wi-Fi e cellulari, indipendentemente dalle dimensioni o complessità del sito. Non richiedendo costose infrastrutture, WAVE PTX è una soluzione flessibile e conveniente, capace di migliorare il coordinamento delle operazioni. La possibilità di condividere rapidamente informazioni multimediali, come foto e video, consente al personale di gestire eventuali incidenti con tempestività, garantendo la sicurezza degli ospiti. Ristoranti, club e bar: comunicazione efficace per un servizio di qualità

Nella ristorazione e nei luoghi di intrattenimento notturno, la rapidità e l’efficienza delle comunicazioni sono essenziali per il successo. Con WAVE PTX, il personale può comunicare in modo istantaneo, riducendo i tempi di attesa e migliorando la gestione degli ordini. La capacità di coordinarsi in tempo reale ottimizza il servizio ai clienti e garantisce una gestione efficace delle forniture. La facilità d’uso della tecnologia migliora la soddisfazione lavorativa del personale, aumentando la produttività e, allo stesso tempo, contenendo i costi operativi grazie all’assenza di infrastrutture complesse. Viaggi e turismo: servizi migliorati

Nel settore dei viaggi e del turismo, WAVE PTX offre una comunicazione affidabile su più località, sia urbane che remote. Le agenzie di viaggio, i tour operator e le società di autonoleggio possono contare su una copertura continua, migliorando l’efficienza operativa e la qualità del servizio clienti. La flessibilità di WAVE PTX facilita l’integrazione di nuovo personale durante le stagioni di punta, consentendo un onboarding rapido e una risposta immediata alle esigenze dei clienti, riducendo i tempi di inattività e migliorando l’efficienza complessiva.

La gamma di dispositivi WAVE PTX per l’hospitality

Motorola Solutions offre una gamma di dispositivi WAVE PTX progettati per soddisfare le diverse esigenze di comunicazione. Tra questi dispositivi, spiccano due modelli particolarmente adatti agli ambienti hospitality.

Il TLK 25 Wi-Fi è la scelta ideale per gli operatori che sono a diretto contatto con il pubblico. Grazie al suo design compatto ed elegante, questo dispositivo è leggero e facilmente indossabile, combinando l’efficienza della tecnologia WAVE PTX con un’estetica raffinata. È perfetto per chi lavora in reception, concierge o in qualsiasi altro ruolo che richiede un dispositivo discreto e funzionale.

Il TLK 110, dal design più robusto e simile a una radio tradizionale, offre la possibilità di essere utilizzato sia in modalità Wi-Fi che LTE. Questo modello combina l’affidabilità di una radio professionale con la potenza della comunicazione a banda larga, rendendolo ideale per team operativi che necessitano di una soluzione versatile e resistente, senza compromettere la qualità della comunicazione.

Aikom Technology e Motorola Solutions

In sintesi, la tecnologia WAVE PTX di Motorola Solutions rappresenta una soluzione versatile ed efficace per migliorare la comunicazione e la sicurezza in diversi contesti del settore hospitality. Aikom Technology, in qualità di distributore ufficiale di Motorola Solutions, è il distributore di riferimento per qualsiasi informazione o per prenotare una demo personalizzata.