easyE RTD: Eaton lancia una versione avanzata

Flessibilità, convenienza e rapidità di implementazione: sono queste le caratteristiche principali della nuova nuova versione avanzata del display touch remoto easyE (RTD), la soluzione di visualizzazione plug-and-play per il relè di controllo easyE4 di Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia.

Il display easyE RTD è ora disponibile nelle versioni Standard e Advanced, ed offre opzioni di visualizzazione flessibili e convenienti, che possono essere implementate rapidamente.

Caratteristiche tecniche dell’easyE RTD

Il display touch remoto è un dispositivo pronto all’uso che si collega all’easyE4 tramite un cavo Ethernet RJ45 standard. Basato sull’ultima versione del software easySoft di Eaton (versione 8.10), consente agli utenti di creare visualizzazioni personalizzate, importare testi, grafiche ed elementi operativi, oltre che modificare i blocchi funzione del timer. La moderna interfaccia utente dell’RTD Advanced ne semplifica l’uso, senza necessità di effettuare alcuna programmazione o configurare impostazioni particolari.

Come il modello Standard, anche l’easyE RTD Advanced può abilitare l’accesso da remoto al display e al tastierino di uno o più relè di controllo easyE4, permettendo la visualizzazione dei dati provenienti da più dispositivi senza dover passare da un relè all’altro. Inoltre, l’easyE RTD Advanced può accedere da remoto ai menu di navigazione dei dispositivi easyE4 ad esso collegati. Per impedire violazioni non autorizzate all’interfaccia di visualizzazione, è possibile configurare e gestire fino a tre differenti utenti.

Con il suo display da 4,3 pollici, compatto e dal design elegante, l’easyE RTD Advanced si integra facilmente sia in nuovi sistemi che in quelli già esistenti, occupando uno spazio minimo. Il suo schermo a colori mostra gli elementi di visualizzazione e di funzionamento dell’easyE4, con oltre 65.000 tonalità disponibili per riprodurre testi, numeri, parametri e persino grafici. Il menu dell’RTD è disponibile in 13 lingue diverse.

Installazione

La versione Advanced del display touch remoto può essere installato direttamente sulla porta della cabina di controllo: questo lo rende ideale per l’applicazione in aree di difficile accesso o in cui l’ingresso è limitato per motivi di sicurezza. Sia come dispositivo autonomo che inserito in uno starter set, l’easyE RTD Advanced offre quindi un’opzione per la visualizzazione personalizzata del relè di controllo easyE4 entry-level dal prezzo interessante.