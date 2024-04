GasVisor vince l’Advanced Electronics Challenge

Anche quest’anno si chiude, con grande successo, embedded world e Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato GasVisor quale vincitore della Advanced Electronics Challenge, un’iniziativa che sostiene le start-up e le aziende giovani e innovative che realizzano idee di prodotto basate su componenti hardware.

L’Advanced Electronics Challenge è stata organizzata da BayStartUP, la rete bavarese per il finanziamento delle start-up, in collaborazione con il distributore leader europeo Avnet Silica e il produttore di semiconduttori Renesas. La sfida è iniziata nell’ottobre 2023 e ha raccolto le candidature di aziende attive in una vasta gamma di settori, tra i quali automotive, Internet of Things (IoT), tecnologie medicali (MedTech) ed energia. Nell’arco di sei mesi, l’iniziativa ha consentito a start-up e giovani aziende di far convalidare le loro idee di prodotto da esperti del settore, di ricevere consulenza professionale e di creare una soluzione pronta per il mercato. Per celebrare la conclusione di questo percorso, una giuria di esperti di tecnologie, di finanziamenti e di strategie di marketing ha premiato le realtà più meritevoli.

GasVisor automatizza la misurazione del gas CO2

La rosa dei candidati era composta da numerose start-up, tra le quali enna Systems, FLOW eye, GasVisor, HIVE Systems, HOREICH, Lemvos, MoxyByte, Smokebusters e Alexx Energy Technologies. La soluzione presentata da GasVisor automatizza la misurazione del livello di gas CO2 e il processo di ordinazione delle bombole, consentendo ai clienti di utilizzare le risorse con maggiore efficienza e di ridurre significativamente l’impronta di carbonio. Le società HOREICH e MoxyByte si sono aggiudicate il secondo e il terzo posto rispettivamente con una soluzione di rilevamento IoT e un sistema di elaborazione del linguaggio naturale.

“Spesso, gli imprenditori che ambiscono a entrare nel mercato hanno idee brillanti ma non hanno una guida e un supporto adeguati a cogliere il successo. Siamo lieti di offrire un contributo positivo al percorso di queste aziende garantendo loro sia un supporto a livello tecnico e strategico sia una chiara roadmap per raggiungere il mercato”, ha affermato Frank Stephan, Regional Vice President Sales DACH & Netherlands, Avnet Silica. “GasVisor ci ha colpito per l’innovatività della sua soluzione di automazione e per l’impegno profuso verso un futuro più sostenibile. Ci auguriamo che questa realtà continui ad avere successo”.