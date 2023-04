Metacade annuncia la collaborazione con Metastudio. Questo potrebbe rendere MCADE la migliore criptovaluta su cui investire nel secondo trimestre del 2023?

Le nuove criptovalute possono registrare guadagni importanti nelle fasi iniziali, in quanto gli investitori cercano le monete emergenti più promettenti. Una delle migliori criptovalute su cui investire in queste prime fasi potrebbe essere Metacade (MCADE), che combina una vasta piattaforma di gaming online con importanti capacità di guadagno per i suoi utenti.

Il Play-to-earn (P2E) è destinato a rivoluzionare il settore del gaming in generale, in quanto offre alcune caratteristiche uniche rese possibili solo dalla tecnologia blockchain. Metacade è una nuovissima piattaforma di gaming su blockchain e, dopo un presale di token di grande successo, sembra essere una delle migliori criptovalute su cui investire ora.

La nuova Metacade potrebbe essere una delle migliori criptovalute su cui investire nel 2023

Metacade è stata una delle migliori criptovalute su cui investire negli ultimi mesi, dopo che il suo evento di presale ha raccolto un totale di 16,4 milioni di dollari, con ogni fase completamente esaurita. Il token MCADE è passato da $0,008 a $0,02 nel corso del presale e ora è stato lanciato su entrambi gli exchange UniSwap e Bitmart.

Il progetto Metacade porta le funzionalità di play-to-earn in un vasto metaverso arcade, consentendo agli appassionati di gaming online di guadagnare ricompense in criptovaluta mentre progrediscono attraverso livelli infiniti in alcuni dei più emozionanti giochi arcade che si possono trovare sulla blockchain.

Essendo una delle migliori criptovalute su cui investire ora, Metacade è dotata di un immenso potenziale per il futuro. La piattaforma combina diverse meccaniche di guadagno uniche per il gaming online, oltre a una serie di servizi DeFi per gli investitori a lungo termine.

Riuscirà MCADE a raggiungere $1 nel 2023?

Gli esperti prevedono grandi ritorni dalle prime fasi di Metacade. La criptovaluta appena lanciata è un token di utilità per il metaverso arcade. In combinazione con la tokenomics deflazionistica, questo la rende una delle migliori criptovalute su cui investire al momento.

Entro la fine del 2023, si prevede che il MCADE si spinga verso il livello di prezzo di $1. Ed essendo una delle migliori criptovalute su cui investire ora per il gaming online sulla blockchain, potrebbe registrare un’azione di prezzo impressionante nei prossimi mesi e anni.

Che Cos’è Metacade?

Metacade combina i migliori elementi del gaming online con le meccaniche del play-to-earn, permettendo agli utenti di guadagnare premi in criptovaluta mentre progrediscono nei loro giochi arcade preferiti. Col tempo diventerà la più grande sala giochi del metaverso, offrendo una vasta selezione di titoli P2E diversi in un unico luogo virtuale.

Il progetto mira anche a diventare un hub centrale per la community della blockchain. La piattaforma ospiterà diverse meccaniche di guadagno innovative in criptovaluta al di là della sezione di gaming online della piattaforma, il che è probabile che attragga investitori, imprenditori e giocatori.

Come funziona MCADE?

Il token MCADE sarà utilizzato per ottenere premi nella sala giochi online. Inoltre, il token può essere messo in staking per ottenere un rendimento passivo come investimento a lungo termine e utilizzato per votare le proposte di governance rilasciate dal progetto.

Le funzioni Play2Earn di Metacade sono disponibili per ogni titolo presente sulla piattaforma. Il gaming online può essere fatto anche in modo competitivo, in quanto il meccanismo Compete2Earn permette ai giocatori di sfidarsi per vincere importanti premi pagati in criptovalute.

Tra i motivi principali per cui molti trovano che MCADE sia una delle migliori criptovalute su cui investire è la sua funzione Create2Earn. Grazie a quest’ultima, tutti i creatori di contenuti saranno ricompensati con token MCADE per i loro contributi alla piattaforma che possono includere la pubblicazione di recensioni di giochi, la condivisione di versioni alpha e l’interazione con i post degli altri utenti.

Metacade introdurrà anche una nuova funzione Work2Earn in cui alcune delle opportunità di lavoro più ricercate nel Web3 saranno pubblicizzate direttamente in loco. Sono incluse posizioni a tempo pieno e part-time mentre Work2Earn offrirà anche opportunità uniche, come quella di testare i nuovi giochi arcade prima del loro lancio ufficiale.

Perché Metacade cambierà (letteralmente) le regole del gioco

Metacade diventerà un centro nevralgico dell’attività di play-to-earn sulla blockchain di Ethereum. Essendo un’iniziativa guidata dalla community, consentirà ai suoi utenti di votare in una serie di proposte di governance e sviluppi di progetti, tra cui il programma Metagrants.

I Metagrants sono stati ideati per fornire ai giochi blockchain un supporto finanziario durante le prime fasi di sviluppo. L’idea è quella di aiutare i progetti in erba a diventare piattaforme pronte per il mercato, incoraggiando così l’innovazione nel settore dei giochi blockchain e facendo nascere un numero sempre maggiore di giochi arcade molto richiesti.

Vale la pena acquistare MCADE?

Il presale dei token MCADE è stato un evento molto ricercato. Poiché il token è ora disponibile sui principali exchange di asset digitali, si prevede che la domanda continui a crescere nel tempo. Potrebbe diventare un progetto di punta per il gaming online sulla blockchain, il che lo rende una scelta di prim’ordine per qualsiasi portafoglio di investimenti.

Al momento, i token MCADE possono essere acquistati al prezzo di $0.023 sugli exchange UniSwap e Bitmart.

Puoi acquistare Metacade qui.