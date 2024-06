MSP: partnership e AI aiuteranno a differenziarsi

Il settore della cybersecurity, spinto da forti esigenze di protezione da attacchi sempre più evoluti, è diventato estremamente competitivo. Per questo motivo gli MSP hanno bisogno di metodi innovativi per differenziarsi dai competitor.

Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud-first, ha pubblicato il report The Evolving Landscape of the MSP Business 2024, che mostra come gli MSP di tutto il mondo stiano abbracciando i marketplace e l’intelligenza artificiale per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, nonostante le preoccupazioni legate alla scarsa conoscenza dell’AI e delle sue applicazioni.

Gli MSP puntano sui servizi ricorrenti alla clientela

La ricerca annuale di Barracuda sui fornitori di servizi gestiti, giunta alla sua settima edizione e realizzata in collaborazione con Vanson Bourne, è frutto di un’indagine internazionale condotta su 700 organizzazioni MSP. Secondo i risultati ottenuti, per gli MSP continua la transizione da un’assistenza ai clienti a progetto verso un modello di servizi ricorrenti. Infatti, quest’anno, i service provider italiani prevedono che poco più della metà (57%) dei loro ricavi deriverà proprio da tali servizi, in un aumento rispetto al 45% del 2023. Secondo la totalità del campione italiano, le aziende stanno riducendo la componente IT interna e si affidano maggiormente agli MSP, il che probabilmente rappresenterà un fattore determinante per l’aumento dei servizi ricorrenti.

La domanda dei clienti è particolarmente elevata per i prodotti e i servizi di sicurezza. Stando a quanto emerso dall’indagine, tra le principali soluzioni offerte e supportate dagli MSP spiccano la sicurezza di rete (38%), i Security Operations Center (30%) e i corsi di sensibilizzazione sulla cybersecurity (26%). Inoltre, gli MSP prevedono in media di ampliare il proprio portafoglio con quattro nuovi servizi nel 2024.

Gli aspetti chiave che emergono dal report

Secondo la ricerca di Barracuda, gli MSP:

ritengono che i marketplace cloud semplificheranno le operation : la totalità del campione italiano ha indicato i marketplace cloud come uno strumento cruciale per la propria organizzazione. A riprova di ciò, il 66% di loro sta già utilizzando i cloud marketplace, mentre il restante 34% sta valutando l’ipotesi;

: la totalità del campione italiano ha indicato i marketplace cloud come uno strumento cruciale per la propria organizzazione. A riprova di ciò, il 66% di loro sta già utilizzando i cloud marketplace, mentre il restante 34% sta valutando l’ipotesi; hanno sete di conoscenza dell’AI : tutti gli MSP italiani intervistati condividono la necessità di migliorare in modo significativo o notevole le proprie conoscenze e l’applicazione dei prodotti e dei servizi di AI. A tal proposito, infatti, affermano anche di avvertire la pressione di dover fornire ai clienti strumenti di AI e approfondimenti su questa tecnologia;

: tutti gli MSP italiani intervistati condividono la necessità di migliorare in modo significativo o notevole le proprie conoscenze e l’applicazione dei prodotti e dei servizi di AI. A tal proposito, infatti, affermano anche di avvertire la pressione di dover fornire ai clienti strumenti di AI e approfondimenti su questa tecnologia; sono preoccupati per la propria sicurezza : il 100% degli MSP italiani ritiene di dover migliorare in varia misura il proprio livello di sicurezza interna;

: il 100% degli MSP italiani ritiene di dover migliorare in varia misura il proprio livello di sicurezza interna; sono ottimisti, pur restando realisti: benché si preveda una crescita nel 2024, gli MSP hanno citato tra le maggiori sfide da affrontare l’aumento della concorrenza nel mercato dei service provider (46%) e la difficoltà nell’aiutare i clienti a soddisfare le norme governative (100%).

Dichiarazioni