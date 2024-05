Barracuda premia quattro partner italiani

Il successo di un’azienda dipende anche dalle realtà che girano attorno ad essa. Il lavoro dei partner è prezioso e fondamentale nel raggiungimento dei risultati. E, proprio per celebrare i suoi partner, annualmente Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud-first, organizza l’evento Discover24 EMEA. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione record di 230 delegati provenienti da tutta Europa, dal Medio Oriente e dall’Africa e, oltre ad affrontare argomenti di attualità per il canale e a presentare le ultime novità in termini di strategia e prodotti, Barracuda ha premiato i grandi risultati raggiunti anche da quattro partner italiani: Esprinet, Security Lab, Omniconnect e NGS – Next Gen Solutions.

I premi assegnati da Barracuda ai partner italiani

Esprinet, azienda italiana attiva nella distribuzione di prodotti tecnologici innovativi nel Sud Europa, è stata nominata Distributor of the Year. Il riconoscimento è stato assegnato a V-Valley, realtà del Gruppo focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, a sottolineare il crescente impegno dimostrato nei confronti di Barracuda che ha portato a una notevole crescita su base annua del business sviluppato insieme.

Il premio di Regional Partner of the Year per l’Italia è stato consegnato a Security Lab, società milanese parte del gruppo ReeVo specializzata in servizi di cybersecurity tailor-made, che lavora al fianco di Barracuda da più di 12 anni, crescendo di anno in anno.

Grazie al focus tecnologico sulle soluzioni di protezione delle applicazioni di Barracuda, il titolo di Rising Star of the Year per l’Italia è andato in questa occasione a un nuovo partner: Omniconnect, System Integrator toscano in grado di offrire – forte di un’esperienza consolidata e di importanti partnership con i maggiori player di mercato – soluzioni convergenti e integrate nei settori della cybersecurity, unified communication e data protection security con videoanalisi avanzata.

Infine, dopo essere stata insignita del titolo di Rising Star nella scorsa edizione per aver introdotto con successo le tecnologie WAF e WAF-as-a-Service di Barracuda nel proprio portafoglio, NGS – Next Gen Solutions, società di consulenza specializzata in sicurezza informatica, competence center di edge security in Var Group, quest’anno ha ottenuto il riconoscimento di Application Protection Partner of the Year.

Dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto questo riconoscimento, che premia il nostro costante impegno al fianco dei nostri clienti partner. Grazie a un team di specialisti dedicato, abbiamo contribuito concretamente a una crescita che ha sfiorato il 170% su base annua. Siamo sicuri che la nostra collaborazione ci permetterà di raggiungere altri importanti obiettivi anche in futuro”, commenta Luca Casini, Presidente di V-Valley in Italia.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dai nostri partner e del loro impegno nella collaborazione con Barracuda per proteggere i clienti attraverso le nostre soluzioni di sicurezza complete e basate sull’intelligenza artificiale“, dichiara Stefano Pinato, country manager Italia di Barracuda Networks. “In virtù del nostro focus sul canale, investire sui partner è per noi una priorità e questi riconoscimenti ci consentono di dare risalto a chi ha ottenuto grandi successi nell’ultimo anno“.