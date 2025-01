Smart Home: un settore in continua evoluzione

Case sempre più connesse e sostenibili sono ormai la norma in questo mondo digitalizzato e, il settore delle smart home non si ferma certamente qui, anzi; stiamo parlando di un comparto in continua evoluzione che si impegna costantemente a rendere il mondo più sostenibile.

Secondo un recente rapporto di Verified Market Research, il mercato globale della smart home è destinato a crescere a un tasso composto annuale (CAGR) del 23,60% dal 2024 al 2031, raggiungendo un valore di 1.048,72 miliardi di dollari entro il 2031. Questa crescita è trainata dall’aumento della domanda di comodità, efficienza energetica e dall’adozione sempre più diffusa di assistenti vocali e dispositivi IoT.

In questo scenario, Nice, realtà globale specializzata nelle soluzioni di Home Management, si distingue come pioniere nell’identificazione dei trend che trasformeranno il settore nei prossimi anni. Tra i principali driver di questa evoluzione troviamo gli assistenti vocali, il retrofit per modernizzare gli edifici esistenti, la sostenibilità nelle case smart e un design orientato al benessere e alla qualità della vita.

Assistenti vocali: una nuova era per la gestione della smart home

Gli assistenti vocali stanno ridefinendo l’interazione degli utenti con le proprie abitazioni, semplificando la gestione quotidiana e rendendo le case sempre più intelligenti e connesse. Questa tendenza è alimentata dalla crescente domanda di soluzioni intuitive e personalizzabili, capaci di migliorare la qualità della vita attraverso un’interazione naturale e immediata con l’ambiente domestico.

Le soluzioni Nice hanno già reso questa visione realtà, consentendo l’integrazione con i principali assistenti vocali per il controllo di tapparelle, luci, porte da garage, cancelli e altri dispositivi, oltre alla possibilità di orchestrare scenari personalizzati per un’esperienza abitativa su misura. Che si tratti di regolare la temperatura, attivare sistemi di sicurezza o creare l’atmosfera ideale, la casa risponde in modo dinamico e proattivo alla voce dell’utente.

Allineandosi a questa tendenza globale, Nice è pronta a rivoluzionare il mercato americano con il lancio esclusivo del Nice Voice Assistant, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in lingua inglese. Lanciato a Denver durante il CEDIA 2024, evento di riferimento nel settore della tecnologia per la smart home, il Nice Voice Assistant sarà presentato in Europa in anteprima nel 2025 in occasione dell’ISE di Barcellona, consolidando la sua posizione come soluzione di punta per la smart home.

Distintivo per il suo sistema proprietario, progettato per garantire la massima sicurezza e il totale controllo dei dati, opera interamente all’interno di un ecosistema chiuso, evitando qualsiasi fuoriuscita di informazioni.

Questo lancio avviene in un contesto di forte crescita nell’adozione di assistenti vocali nei sistemi domotici, un trend che promette di aumentare l’efficienza e il comfort nelle abitazioni.

Modernizzazione e sostenibilità: un futuro per tutti gli edifici

La rigenerazione urbana, al centro dell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, promuove città e comunità sostenibili, enfatizzando la rigenerazione urbana per rendere gli spazi urbani più resilienti, inclusivi ed efficienti. In questo contesto, la modernizzazione degli edifici esistenti rappresenta una sfida cruciale e un’opportunità strategica per il settore della smart home. Il retrofit gioca un ruolo fondamentale: permette l’integrazione delle soluzioni avanzate di Nice in strutture già esistenti, migliorando l’efficienza energetica senza interventi invasivi.

Con normative sempre più stringenti sull’efficienza energetica, le soluzioni Nice si allineano agli obiettivi europei, contribuendo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Questa tendenza è supportata da una crescente consapevolezza dell’importanza della sostenibilità negli investimenti immobiliari, che sottolineano come gli edifici sostenibili possano aumentare il valore degli immobili e attrarre investimenti. Infatti, il settore dell’edilizia può contribuire significativamente alla decarbonizzazione globale, suggerendo che l’adozione di pratiche sostenibili potrebbe portare a una riduzione delle emissioni di CO 2 fino al 75% attraverso strategie di retrofit e ristrutturazione efficaci.

Le tecnologie di automazione possono essere installate in edifici di vecchia generazione, trasformandoli in ambienti moderni e connessi. Le soluzioni plug-and-play consentono di aggiungere funzionalità smart senza opere murarie invasive, rendendo l’upgrade tecnologico accessibile a un pubblico più ampio.

Design e benessere: una smart home a misura di persona

L’ecodesign è sempre più centrale nell’innovazione del settore della smart home. Nice si impegna a combinare estetica, funzionalità e sostenibilità attraverso l’uso di materiali eco-compatibili e un design minimalista che si integra armoniosamente negli ambienti. Le soluzioni Nice non solo offrono tecnologie all’avanguardia ma lo fanno in modo discreto; i sistemi wireless possono essere installati senza alterare l’estetica degli spazi.

La personalizzazione è al centro dell’esperienza utente, con tecnologie intuitive che trasformano gli spazi abitativi secondo le specifiche esigenze di ciascuno, come evidenziato dalle più recenti analisi di mercato. Infatti, secondo MarketsandMarkets, l’adozione crescente di dispositivi smart e l’integrazione dell’intelligenza artificiale stanno spingendo il mercato verso nuove vette di personalizzazione e interattività.

Un esempio concreto è Yubii Home App, l’applicazione sviluppata da Nice per la gestione intuitiva e centralizzata della smart home. La dashboard, completamente personalizzabile, permette agli utenti di organizzare con facilità le funzioni più utilizzate, configurare i dispositivi smart, creare scenari personalizzati e monitorare il consumo energetico.

Innovazione e sostenibilità: il caso Next Solar

Nell’ambito dell’innovazione tecnologica applicata alla smart home, il motore tubolare a energia solare Nice Next Solar rappresenta un esempio concreto di come sostenibilità ed efficienza possano convergere per migliorare la qualità della vita in casa. Lanciato nel 2023 e presentato durante l’AWS Summit Milano dell’estate 2023, Nice ha introdotto un servizio digitale brevettato che, tramite l’interfaccia utente, monitora in tempo reale il numero di movimenti residui della tapparella prima che la batteria del motore si esaurisca. Questa funzionalità si basa su un algoritmo intelligente che elabora dati relativi a diversi parametri, tra cui:

Collocazione geografica : per adattarsi alle condizioni di irraggiamento solare tipiche della zona.

: per adattarsi alle condizioni di irraggiamento solare tipiche della zona. Abitudini quotidiane degli utilizzatori : che, in base alla modalità di utilizzo dell’automazione, permette di prevedere i movimenti residui della tapparella e ottimizzare l’energia disponibile.

: che, in base alla modalità di utilizzo dell’automazione, permette di prevedere i movimenti residui della tapparella e ottimizzare l’energia disponibile. Meteo : per prevedere la disponibilità energetica in base alle condizioni atmosferiche.

: per prevedere la disponibilità energetica in base alle condizioni atmosferiche. Caratteristiche costruttive della casa: per calcolare il consumo energetico ottimale, tenendo conto di isolamento termico e altre variabili strutturali.

Questa soluzione all’avanguardia incarna la visione Nice di un futuro dove tecnologia, semplicità d’uso e sostenibilità convergono per migliorare concretamente la vita quotidiana.