Xiria NGX: il nuovo quadro di media tensione di Eaton

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, presenta Xiria NGX, la nuova gamma di quadri di media tensione compatti progettati per applicazioni che richiedono valori di corrente nominale e resistenza al cortocircuito elevati. Il nuovo quadro elettrico, che si basa sulla tecnologia priva di SF6 già ampiamente collaudata dagli altri prodotti della famiglia Xiria, sfrutta il metodo di isolamento in vuoto, attraverso un serbatoio in acciaio inossidabile saldato e sigillato a vita: di conseguenza, la soluzione non solo è più sostenibile rispetto alle alternative che richiedono l’impiego del gas SF6, ma riduce anche la necessità di interventi di manutenzione, contribuendo a snellire il costo totale di proprietà (TCO).

Caratteristiche principali di Xiria NGX

Da oltre 20 anni la gamma Xiria di Eaton è presente sul mercato dei dispositivi di media tensione. Per rispondere alla domanda di quadri con capacità energetica più elevata, la nuova serie Xiria NGX estende ulteriormente i valori di corrente nominale e di resistenza al cortocircuito, portandoli rispettivamente da 630 A e 20 kA a 1250 A e 25 kA. Un quadro con configurazione modulare è in grado di coprire un range di tensione nominale da 3,6 kV a 24 kV, dando quindi agli utenti la flessibilità necessaria per ampliare la capacità in base all’evoluzione delle rispettive esigenze di applicazione. In parallelo, l’ingombro ridotto dei pannelli, di soli 500 mm, consente di massimizzare lo spazio disponibile in cabina.

La nuova gamma di quadri isolati in vuoto utilizza la sostenibile e affidabile tecnologia GIS, che richiede la conservazione dei componenti primari in un serbatoio in acciaio inossidabile, saldato e protetto dalle sovrapressioni. Classificato IP65 e sigillato a vita, il serbatoio garantisce che i componenti di commutazione non vengano esposti agli agenti ambientali, rendendo virtualmente superflui gli interventi di manutenzione. Test industriali condotti in condizioni gravose hanno confermato che la tecnologia Xiria, riducendo al minimo la manutenzione necessaria, contribuisce a garantire un basso TCO e una durata del prodotto superiore a 40 anni.

Xiria NGX offre una gamma completa di quadri elettrici, spaziando da interruttori automatici a sezionatori a sbarre e pannelli di misurazione. Sono inoltre disponibili soluzioni con interruttori smart, che integrano sensori di corrente e di tensione, unitamente ad un ampio ventaglio di ulteriori opzioni. Attualmente, NGX è una delle poche piattaforme a fornire un controllo da remoto motorizzato sia dell’interruttore che del sezionatore.

Dichiarazioni

“Coniugando valori di tensione nominali elevati e isolamento in aria, Xiria NGX è la scelta ideale per chi è alla ricerca di un approccio “fit and forget”, grazie al suo ingombro ridotto e alla sua tecnologia innovativa, pensata per durare”, dichiara Volkan Ünlü, general manager, Electrical Systems and Services, Settore elettrico, EMEA. “Questa gamma trova la giusta applicazione sia nell’upgrade delle vecchie infrastrutture che nell’ampliamento delle reti esistenti o nello sviluppo di nuove installazioni”.