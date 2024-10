UPS 93PM G2: Eaton aggiorna il software EnergyAware

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, introduce le funzionalità migliorate del software EnergyAware sul suo gruppo di continuità (UPS) 93PM G2, con l’obiettivo di facilitare gli operatori dei data center nell’accesso al mercato del controllo della frequenza in un numero maggiore di Paesi europei.

L’UPS 93PM G2 di Eaton è infatti conforme ai requisiti richiesti in Irlanda, Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca e Svizzera per l’utilizzo nei mercati di controllo della frequenza. Inoltre, grazie al suo ingombro ridotto, è particolarmente adatto all’impiego in data center edge e colocation.

“Solitamente i TSO (Transmission System Operators) forniscono i compensi di partecipazione al mercato dei servizi ausiliari di rete in base alla disponibilità, e non all’energia o alla potenza immessa sulla rete. Di conseguenza, si tratta di una fonte di guadagno interessante per gli operatori di data center che dispongono di un numero elevato di UPS in linea, pronti a supportare la rete”, spiega Juha Ulvinen, Product Manager, Mid Range Three-Phase UPS di Eaton EMEA. “La nostra tecnologia EnergyAware protegge i carichi critici, ma è progettata anche per offrire la capacità di batteria richiesta dai TSO per garantire la stabilità della frequenza di rete, bilanciando le caratteristiche di intermittenza dell’energia generata da fonti rinnovabili con la domanda di rete.”

I nuovi miglioramenti introdotti sull’UPS 93PM G2 di Eaton consentono di partecipare ai mercati di controllo della frequenza che prevedono la funzionalità di risposta alla domanda di rete e il controllo dei carichi variabili (la potenza nominale dell’UPS è limitata per evitare il back-feed della rete). I team di assistenza locali Eaton possono inoltre offrire consulenza sui requisiti per le certificazioni di rete e su come queste si applichino ai data center.

La possibilità di partecipare ai mercati energetici ausiliari non è il solo vantaggio offerto dall’UPS 93PM G2 di Eaton, che prevede inoltre la funzionalità di livellamento dei picchi in loco e l’ottimizzazione del tempo effettivo di utilizzo. Questo permette di ridurre i costi legati al consumo e di alleviare la richiesta energetica sulla rete locale durante gli orari di picco, riducendo la necessità, per gli operatori dei sistemi di distribuzione (DSO), di investire nell’aggiornamento delle infrastrutture e contribuendo a contenere le emissioni di carbonio del data center, grazie all’utilizzo di energia rinnovabile al di fuori degli orari di picco.

Prodotto nel nuovo stabilimento all’avanguardia di Eaton a Helsinki, in Finlandia, l’UPS 93PM G2 coniuga protezione, sicurezza e continuità operativa in un design efficiente, che garantisce risparmio, modularità e scalabilità.

Rendendo disponibile la funzionalità EnergyAware dell’UPS 93PM G2 per altri mercati e applicazioni, Eaton continua a guidare l’innovazione nella gestione intelligente dell’energia, aiutando le aziende a raggiungere i loro obiettivi finanziari e ambientali.