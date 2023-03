ADI è al fianco della ORPC per l’Open RAN

ADI è al fianco della ORPC, la Open RAN Policy Coalition che sostiene le politiche che favoriscono l’adozione di soluzioni RAN aperte e interoperabili, promuovendo l’innovazione, ampliando la diversità della supply chain e accelerando il time to market di tecnologie wireless avanzate come il 5G.

In occasione del MWC23, infatti, Analog Devices ha ospitato un evento di networking promosso dalla ORPC a cui sono intervenuti membri della Open RAN Policy Coalition, esperti di politica ed esponenti dell’industria delle telecomunicazioni.

ADI è al fianco della ORPC a sostegno degli obiettivi dell’Open RAN

Come sottolineato da Andy McLean, Corporate Vice President, Communications and Cloud di ADI: «Il potenziale di Open RAN per l’innovazione tecnologica e la trasformazione del settore è stato un punto focale per ADI durante il MWC quest’anno. La maggiore interoperabilità di Open RAN amplia la scelta di apparecchiature RAN, accelerando l’innovazione e riducendo i costi. Per raggiungere questi obiettivi, tuttavia, sarà fondamentale un ecosistema solido con un ambiente normativo informato che sostenga gli obiettivi dell’Open RAN. L’ORPC svolge un ruolo importante nel facilitare le relazioni e il dialogo necessari tra gli operatori del settore e le organizzazioni governative».

Per Diane Rinaldo, direttore esecutivo di Open RAN Policy Coalition: «I membri della ORPC sono fermamente convinti che fornendo un sostegno continuo alle politiche che riducono le barriere per l’adozione, sia possibile promuovere l’innovazione, aumentare la concorrenza e ridurre i costi, con l’obiettivo di creare un mercato fiorente per il 5G e oltre. La mission è favorire la cooperazione pubblico-privato verso l’obiettivo condiviso di un ecosistema diversificato, resiliente e sicuro. Questo evento informale ha rappresentato un’ottima opportunità per entrare in contatto con i nostri membri e partner per condividere le idee, mentre lavoriamo insieme per promuovere reti aperte e interoperabili».