Arrow Electronics è il miglior partner per Cloud e Cybersecurity

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ricevuto il riconoscimento di Miglior Partner Cloud per l’Europa e Miglior Partner Cybersecurity per la Spagna nell’edizione 2024 dei CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards.

I premi, basati su uno dei più ampi sondaggi tra i rivenditori IT a livello globale, evidenziano l’eccellenza di Arrow nella fornitura di soluzioni cloud e di cybersecurity.

Con oltre 9.000 rivenditori che partecipano al sondaggio, CONTEXT ChannelWatch fornisce informazioni sulle intenzioni e le decisioni di acquisto degli operatori di canale e sulle principali tematiche commerciali e sui trend del settore. Nell’ambito dell’indagine, i rivenditori di ogni paese nominano i distributori con cui lavorano ai fini del premio ChannelWatch Distributor of the Year di CONTEXT.

“È fantastico essere stati riconfermati anche quest’anno da CONTEXT ChannelWatch. Il nostro impegno è da sempre rivolto a fornire le competenze, gli strumenti e le soluzioni più adeguate ad aiutare i nostri partner di canale a far crescere il proprio business nel cloud”, ha dichiarato Nick Bannister, President of EMEA and ANZ di Arrow Enterprise Computing Solutions. “Questo risultato evidenzia l’eccezionale expertise del nostro team Arrow nei servizi cloud e le straordinarie capacità di ArrowSphere Cloud. Essere premiati dai partner di canale con cui lavoriamo ogni giorno è un vero e proprio riscontro del valore che garantiamo alle loro attività”.

“Complimenti ad Arrow per aver conquistato il premio CONTEXT ChannelWatch Best Cloud Partner”, ha affermato Howard Davies, CEO e co-fondatore di CONTEXT. “Mentre i servizi cloud continuano a promuovere la trasformazione digitale a livello globale, l’esperienza di Arrow ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare le aziende a orientarsi in questa evoluzione. I reseller hanno giustamente riconosciuto il valore di Arrow nella fornitura di soluzioni cloud innovative che stimolano le capacità di crescita e trasformazione. In un contesto in cui è indispensabile una valida cybersecurity, Arrow ha dimostrato di essere un attore chiave nella fornitura di soluzioni e servizi professionali efficaci al mercato. Il riconoscimento da parte dei reseller è una testimonianza della loro abilità nel salvaguardare le organizzazioni e nel capitalizzare le opportunità emergenti nel settore della cybersecurity”.